Ce porno prefera femeile

Produsele industriei porno atrag in aceeasi masura femeile, chiar daca acestea sunt mai reticente decat barbatii in a-si impartasi fantasmele.

Seth Stephens-Davidowitz, doctor in Economie de la Universitatea Harvard a realizat un amplu studiu, in luna mai, in legatura cu preferintele sexuale ale barbatilor si femeilor, via cautarile internet. Analizand cautarile si datele , Stephens-Davidowitz a descoperit ca un numar considerabil de femei se uita la continuturi pornografice cu lesbiene, chiar daca sunt heterosexuale. ”20% din materialele porno la care s-au uitat femeile este porno lesbian”, a declarat Davidowitz. Mai mult decat atat, surprizele nu s-au oprit aici. Studiul a aratat si ca numeroase femei sunt atrase de scenele de sex cu violenta. ”Pornografia care pune in scena violenta contra femeilor este extrem de populara in randurile femeilor”, a aratat Stephens-Davidowitz. ”De altfel, acest gen porno este mai popular la femei decat la barbati, chiar daca nu imi place sa subliniez acest lucru pentru ca misoginii vor interpreta. Dar fantasmele nu sunt mereu corecte politic”, a concluzionat specialistul american.