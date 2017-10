Ce nu i se pare “firesc” ministrului Justitiei in privinta arhivei SIPA

Prezent in cursul zilei la Comisia SIPA, Tudorel Toader le-a spus reprezentantilor acestui for parlamentar ce raspuns a primit in momentul in care a intrebat in ce masura s-au consemnat exact prezentele celor care au intrat in arhiva si intervalul in cauza.

“Un lucru care nu mi se pare firesc: faptul ca am intrebat conducerea ANP: ‘domnule, cei care intrau in arhiva (…) cum intrau? (…) Ei veneau acolo si veneau cu ordinul in mana? (…) Sa spuna: eu sunt Popescu, am abilitare prin ordin sa intru, am certificat ORNISS. Si sa fie ala de acolo, gardianul, ce este el, (…) sa aiba o condica in care sa scrie (…) a patruns in arhiva la ora cutare si a plecat din arhiva la ora cutare. (…) Zice: n-avem asa ceva'”, a sustinut Toader in fata membrilor Comisiei amintite.