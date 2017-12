Ce nou loc s-a ales pentru Targul de Craciun. Nu in Piata Victoriei, ci in Piata Enescu

Daca nu s-a putut implini planul initial, de a amplasa Targul de Craciun in zona din fata Guvernului, Primaria Capitalei s-a vazut nevoita sa gaseasca o alta solutie pentru concretizarea proiectului.

Astfel ca, potrivit antena3.ro, municipalitatea a decis mutarea targului in Piata Enescu. Adica tot in zona centrala a Capitalei, mai exact in apropierea Ateneului Roman.

Schimbarea a aparut dupa incidentele de sambata, din Piata Victoriei. Atunci mai multi protestari s-au apucat sa demonteze bucati metalice din structurile ce urmau a fi amenajate pentru evenimentul ce urma sa fie deschis in aceste zile. De asemenea, tot atunci un barbat a fost ranit. Urmare a acestor incidente, ministrul de Interne a cerut sa se faca verificari.

E de mentionat ca acesta ar fi al doilea Targ de Craciun deschis in Capitala, dupa cel inaugurat in Piata Constitutiei chiar in prima i a lunii decembrie.

sursa foto: facebook.com/PMBucuresti