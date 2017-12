Ce masuri s-au luat la varful Tarom dupa anularea zborului Amsterdam-Bucuresti

S-au anuntat primele decizii luate de la nivelul conducerii companiei aeriene in cazul cursei cu probleme, episod care a tinut peste 100 de pasageri romani – inclusiv copii – blocati ore intregi in aerogara din orasul olandez Amsterdam.

In prima faza, din directia Tarom se mentioneaza, in comunicatul oficial remis duminica in jurul pranzului, faptul ca, dupa aparitia problemei, s-a format o celula de criza la nivelul Tarom, inca din cursul noptii de sambata spre duminica, decizia fiind luata de catre directorul general, Werner Wilhelm Wolff.

Tot Wolff a fost cel care a dispus demiterea unui oficial al Tarom si a cerut formarea unei comisii care sa verifice “aspectele tehnice si operationale care au generat anularea intempestiva a zborului in cauza” – respectiv ROT 364 Amsterdam – Bucuresti. “Constatand deficiente majore in comunicarea cu reprezentantul TAROM Amsterdam, directorul general a dispus revocarea acestuia din functie”, se mentioneaza din directia companiei.

Nu in ultimul rand, se anunta ca “directorul general a cerut lista tuturor pasagerilor zborului anulat, pentru a discuta personal cu acestia si a-i asigura ca TAROM va respecta cu strictete legislatia in vigoare, acordand compensatiile prevazute de actele normative internationale”.