Ce mai conteaza 52 de ani diferenta?

Legendarul Mick Jagger a fost vazut pe strazile Parisului in tandreturi cu producatoarea Noor Alfallah. Foarte bine, dar solistul Rolling Stones are 74 de ani iar Noor doar 22.

Dupa ce s-a despartit de dansatoarea Melanie Hamrick (cu care are si o fiica) pare ca liderul de la Stones este pregatit (a cata oara?) sa-si intalneasca sufletul pereche. ”Mick are inca farmecul sau legendar, insa chiar si membrii trupei sale au fost surprinsi cand cineva atat de tanar si frumos ca Noor a venit la Paris ca sa il vada. Amandoi sunt singuri si pare ca se simt bine impreuna, asa ca mai bine lasati-i in pace. Mick nu arata ca ar lasa-o mai incet. Si in mod cert a avut un zambet pe fata si o sclipire in ochi”, a spus o sursa apropiata lui Jagger.

Noor Alfallah s-a specializat in show-biz la UCLA School of Theatre, Film and Television. E drept, gurile rele ar spune ca o diferenta de 52 de ani ar fi cam mare, chiar si pentru Mick Jagger. Dar se vede treaba ca rock-ul este ca o fantana a tineretii pentru solistul britanic care are aerul ca a obtinut iar ”Satisfaction”. Potrivit tabloidelor britanice, sir Mick s-ar fi intalnit prima data cu frumoasa Noor intr-un apartament privat din suburbiile Parisului, in urma cu doua saptamani. De unde un sofer a condus-o apoi pe tanara inapoi la hotelul sau a doua zi. Ulterior, Noor a participat la concertul celor de The Rolling Stones de pe U Arena.