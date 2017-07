Ce inseamna morala in Biserica Ortodoxa Romana?

Am citit pe un site bisericesc serios ca „preotii pacatuiesc tocmai pentru ca Dumnezeu le da aceasta libertate. Adica Dumnezeu nu a vrut sa le rapeasca preotilor darul libertatii”. Iote-te, bre, ce inginerie ortodoxa! E mai tare decat ma asteptam. Eu credeam ca Dumnezeu le-a zis preotilor „va ia mama dracului daca pacatuiti si va voi impunge in fund cu furca lui”! Acum, vad ca au libertatea de a fi pacatosi. Pai, daca e voie de la Seful Cel Mare, de ce ar mai trebui sa fie judecat episcopul Husilor, Corneliu Barladeanul?

Si, pana la urma, nici macar nu e vreun pacat ca acesta s-ar fi impreunat cu un barbat. Daca o fi fost numai unul. Sau acelasi de mai multe ori. Pacat este sa te nesupui fetelor bisericesti de deasupra ta, sa cartesti, sa isti galceava intre preoti, dar nu asta, ca ti-ai suflecat reverenda sau stiharul pana-n brau si ai icnit la fundul unui mirean sau ieromonah.

Sa nu va atingeti de femeie!

Filmuletul desucheat care a semanat dihonie in Biserica Ortodoxa Romana pare a fi destul de limpede. Eu nu l-am vazut, dar mi-a spus un prieten ca nu se vede cand eroina isi da bikini jos. Deci, neinteresant. Patriarhia Romana si-a recunoscut insa actorul principal, zicand ca este episcopul Husilor, Corneliu Barladeanul.

Mitropolia Moldovei, in replica, spune doar ca distinsul preot nu este homosexual. Pai nu e, ca si Apostolul Pavel le-a zis corintenilor „bine este pentru om sa nu se atinga de femeie”. Acum, ce era sa faca si el cand l-o fi taiat pofta? A dat-o pe rastalmacire si s-o fi atins de ce i-o fi fost mai la indemana. Sincer, nu vad de ce Patriarhia se agita in halul asta. Eu cred ca Mitropolia Moldovei stie ca omul s-a spalat pe maini si, ca atare, e curat. Poate intra in biserica sa tina Sfanta Liturghie, ca nu se vede nimic. Poate sa miruiasca si pruncii – tot cu dreapta, parinte? – si sa atinga anafura si crucea. Hai ca nu e mai rau decat mustele din galantarul supermarketurilor, nu?

De ma voi descheia la prohab

E un scandal provocat, sustin aparatorii lui Corneliu Barladeanul. L-ar santaja trei preoti care tanjesc la functii inalte. Te pomenesti ca astia l-au fortat. Un film cu asta chiar ar fi misto. Catuse de puf, bice, lanturi si zgarzi, ce nebunie. Ma intreb, totusi, daca e moral ce a facut episcopul, dupa cum zice lumea. Dar ma intreb, inainte, ce a aia morala in biserica? Ma intreb daca e moral sa ceri 5.000 de euro ca sa dai o parohie amarata langa Bucuresti? Hai, macar 10.000, ca se strica piata. Ma intreb daca e moral sa faci inmormantari cand se joaca finala Campionatului Romaniei? Si daca preotul striga „a marcat Viitorul!”, in loc de „Dumnezeu sa-l odihneasca”? Ma intreb daca e moral ca preotii sa se afiseze in bogatie, cu Audi, cand ar putea sa-si ia un iaht? Imi spun colegii ca in filmulet s-ar vedea ca episcopul ar fi intretinut relatii sexuale orale. Si, ce-i cu asta, ca tot veni vorba de gura? Ce, a incurcat capitolele si a strigat in timpul Liturghiei ca Apostolul Pavel le-a zis corintenilor „de ma voi descheia la prohab o sa va ispiteasca Satana”?