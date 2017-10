Ce inseamna libertate si egalitate pentru Kirill

Ingrijorat ca societatea rusa a preluat motto-ul Republicii franceze ”Liberté, Egalité, Fraternité”, patriarhul Kiril a explicat, intr-o stranie alocutiune, ca, potrivit preafericirii sale, aceste valori nu pot coexista.

Patriarhul Moscovei si al intregii Rusii, liderul celei mai importante biserici ortodoxe, a strecurat o serie de remarci acide fata de deviza franceza care, potrivit lui, s-a insinuat in sferele intelectualitatii ruse, inainte de a se propaga in toata societatea, pana la a triumfa in timpul Revolutiei bolsevice din octombrie 1917. O deviza care este, a spus Kiril, un nonsens. Pentru ca libertatea este in contradictie cu egalitatea. ”Daca exista libertate, nu poate fi egalitate. Pentru ca libertatea este pur si simplu ca o lunca unde cresc flori si iarba si plante, iar fiecare creste dupa propriile puteri. Nu exista egalitate: anumite plante sunt mai puternice, altele mai slabe iar altele sunt complet invizibile”, a declarat Preafericitul. Nu inainte de a trage si o concluzie la acest rationament: ”Egalitatea este un gazon tuns, toata lumea este egala dar nu exista libertate”. Si regretand ca o asemenea comparatie nu s-a raspandit mai devreme in constiinta colectiva rusa si apeland la ”prudenta” in fata ”seducatoarei” lozinci ”Libertate, Egalitate, Fraternitate”. Primatul Bisericii Ortodoxe Ruse a reamintit ca primii doi termeni au aparut in timpul Revolutiei franceze care a fost facuta, inainte de toate, in numele ”libertatii”.