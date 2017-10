Ce-i prea mult strica!

Ne-am lamurit si cu designerii astia autohtoni care “vand” doar pe Facebook. Pai nu mai departe de acum doua seri cand au avut ocazia sa arate si ei cu adevarat ce pot, intr-o gala organizata ca la Oscar, cand au cam dat cu designul de gard.

Vrand o tara ca afara, logic ca vrem si designeri ca afara. Numai ca la ai nostri, creatia da pe afara si in loc sa exclami “wow”, spui “bau”. E drept, fiecare creator roman a incercat sa dea tot ce-i mai bun, insa prea au dat si a iesit un pic de harcea-parcea. OK! Designers on the Red Carpet organizat de revista OK! Magazine, altfel un eveniment misto in peisajul asta gri din Romania, a dat o sansa alor nostri sa se apropie macar un pic de, sa zicem, Hollywood si covorul rosu. Despre muze (vedetele alese sa le prezinte creatia) n-are rost sa comentam pentru ca nu asta a fost scopul evenimentului, dar pe unii nu i-a prins deloc. Haideti sa vorbim concret.

Castigatorul serii a fost Alexandru Ciucu, si designer al Casei Regale a Romaniei. L-a imbracat pe cunoscutul Codin Maticiuc. Cat de baiat de baiat e Codin, toata seara s-a simtit parca incorsetat. Nu e stilul lui. Desi Ciucu l-a vrut un Gatsby modern, incercand sa reflecte vestimentatia de seara din cluburile high class, n-a fost pentru Maticiuc. Mai mult, pantofii cu talpa dubla care l-au facut, e adevarat, un pic mai inalt pe Codin file de poveste erau parca din alt film. Dar lasa, Codine, a fost si a trecut.

Creatoarea Andra Turcanu (brandul LouLou) s-a prezentat pe covorul rosu alaturi de Adelina Pestritu, cele doua obtinand locul doi in cadrul galei OK. Turcanu a gandit pentru Adelina Pestritu o rochie tip clepsidra, lucrata manual, de inspiratie acvatica, in nuante de turquoise si acvamarin. Sa ne fie cu iertare, dar, da, nu o contrazicem. Chiar a fost de inspiratie acvatica pentru ca rochia purtata de Adelina semana, ce-i drept, cu un navod crosetat de vreo mamaie din Delta. N-au lipsit, totusi, influentele anului 2017, pietricelele sclipitoare. Ce a vrut sa spuna designerul? Cica modelul evidentiaza paradoxul femeii moderne: coexistenta vulnerabilitatii si fortei. Of, de ce complicam lucrurile in loc sa le simplificam? Ce-i prea mult strica.

Brandul Marie Ollie, cu Andreea Banica, a ocupat locul trei al podiumului. N-ar fi prea multe de zis. De la gat in jos parca era raposatul Prince.

Chiar daca la gala OK!Magazine a participat doar in calitate de invitata, Laura Dinca a fost de departe imaginea elegantei. Intr-o rochie lunga si mulata, cu despicatura pe picior, Laura a stralucit la propriu prin simplitate si eleganta. Iubita lui Cristian Boureanu a atras toate privirile. Tot la capitolul “bine, bine de tot” intra si creatia lui Catalin Botezatu, purtata de Cristina Szeifert. Sora lui Brigitte Nastase a intors toate capetele cu aceasta “dramatic dress”. Ca nu degeaba Botezatu e cel mai bun.