Ce culori se poarta in 2017-2018

Industria fashion opteaza tot mai mult pentru naturalete, imprumutand gama de culori din natura ce ne inconjoara.

Si asa s-a cam stabilitcare sunt culori la moda pentru 2017 si 2018:

Albastru intens

Nuanta valurilor marii este intalnita cel mai des in colectiile toamna-iarna 2017-2018. Linistita, insa in acelasi timp intensa, aceasta nuanta poate servi drept o baza minunata pentru crearea unei tinute irepetabile. In colectii este intalnit in combinatie cu auriu, rosu purpuriu, coral, bordo si pruna.

Roz pal

Designerii folosesc aceasta culoare atat pentru paltoane groase si cardigane tricotate, cat si pentru rochii de satin, iar lejeritatea stofelor este balansata cu ajutorul unor curele groase din piele, cu botine rock si dresuri negri dense.

Nuante de rosu

Perla prezentarilor toamna-iarna 2017-2018 a devenit nuanta ”grenadin”, o nuanta apropiata de gama de culori reci. Culoarea rosie apare si in nuante mai inchise, in special in imbracamintea exterioara: visina suculenta, rodie coapta etc.

Gri neutru

Nuanta calma de gri se priveste minunat in orice interpretare, indiferent de stilul ales. Universalitatea este calitatea de baza, lucru deosebit de apreciat in special de cei care trebuie sa respecte regulile dresscode-ului.