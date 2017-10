Ce aveti, fratilor, cu Borcea?

Magistratii Tribunalului Ilfov au respins, ieri, cererea de eliberare conditionata formulata de Cristi Borcea, dupa ce un judecator de la Judecatoria Sectorului 4 a decis pe 4 octombrie ca fostul actionar al Dinamo poate fi eliberat dupa 2/3 din pedeapsa la care a fost condamnat. O noua cerere poate fi adresata instantei abia in aprilie2018. Acum, pe bune, ce aveti, fratilor, cu Borcea? Cine are interesul ca Borcea sa ispaseasca pedeapsa pana la ultima zi?

Ne pare tot mai evident faptul ca, la noi, Justitia are mai multe ocale. Si aceea atribuita lui Cristi Borcea e cea mai mare, frate. In timp ce, zilnic, auzi de indivizi care beneficiaza de eliberarea conditionata (unii violatori sau talhari la drumul mare), in cazul lui Borcea, parca se vorbeste de Ramaru. Uitati-va un pic. Din cei sapte reprezentanti ai fotbalului romanesc prinsi in dosarul “Transferurilor”, astazi, numai doi mai sunt dupa gratii: Victor Becali si Cristian Borcea. Si, chiar pe bune, Borcea are toate atuurile de partea sa pentru o eliberare conditionata: a muncit, n-a facut scandal, ba a achitat integral si prejudiciul. Bun, intelegem, pentru procurorii DNA care au contestat cererea lui Borcea, aceste lucruri n-or avea mare importanta, dar oare numai ei au dreptate in ochii judecatorilor Tribunalului Ilfov? Detinutii n-au nici un pic de dreptate? Borcea e raul railor si Pinalti a fost ingerul puscariilor? O fi Justitia legata la ochi, dar ar putea sa ridice un colt de la esarfa sa vada daca procurorii nu au si alte interese. In orice caz, prelungirea acestei telenovele procurori-judecatori-Borcea incepe sa ne lase un gust amar. Free Borcea, ca i-o fi ajuns si lui sa stea departe de copiii lui.