Ce au lasat in urma ploile abatute in aceasta dupa-amiaza asupra Capitalei

Episoadele de ploi si vant consemnate in peisajul bucurestean in a doua parte a acestei zile nu au ramas fara urmari.

Din cate s-a anuntat din directia Primariei, unde s-a decis ca efectele vremii rele din Capitala sa fie monitorizate in cadrul unui Comandament de urgenta, vremea rea a pus la pamant mai multi arbori, in diverse zone din oras, dar si a cauzat defectarea unor semafoare.

Statistica are in vedere situatia constata pana la ora 16.30, incluzand “un copac a cazut pe o masina pe strada Petre Cretu nr. 1, un altul s-a prabusit pe b-dul Marasti, intrare Spital Elias, ceilalti doi pomi cazand pe str. Caraiman/str. Paraschiva Gherghel, respectiv pe sos. Gheorghe Sisesti nr.145”, din cate se arata in cele comunicate dinspre PMB, conform realitatea.net. Nu in ultimul rand se mentioneaza faptul ca “s-au inregistrat semafoare defecte pe str. Brasov/b-dul Timisoara, Piata Presei Libere, str. Ceahlau/Calea Crangasi”.

Va amintim ca timp de cateva ore Capitala a fost scaldata din plin de ploi insemnate, insotite de tunete si fulgere, aspecte consemnate si in atentionarile Cod Galben si, respectiv, Portocaliu emise de ANM. DETALII AICI.

sursa foto: Facebook/ISU Bucuresti-Ilfov