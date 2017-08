Ce au gasit politistii in timpul unor perchezitii. Au urmat audieri!

Cele 9 verificari domiciliare desfasurate, in cursul zilei de joi, la adrese de pe raza judetului Prahova au fost urmate de tot atatea audieri, intr-un caz in care politistii aveau suspiciuni privind posibile fapte de contrabanda cu tigari.

Perchezitiile au scos la iveala o cantitate semnificativa de tigari si tutun, dar si de bauturi alcoolice, din cate anunta reprezentantii IGPR. Si anume, s-a anuntat ca “in urma activitatilor, politistii au descoperit 2.640 de tigarete, 1.000 de litri de bauturi spirtoase si 160 kg de tutun vrac, bunuri asupra carora exista indicii ca ar face obiectul unor activitati ilicite”.

Ar mai fi de mentionat ca 5 dintre verificari au fost facute in Ploiesti, alte trei in comuna prahoveana Barcanesti, iar o alta in orasul Breaza, fiind vizate sediul unei firme, dar si locuintele mai multor persoane banuite de contrabanda cu tigari, la operatiune participand nu doar politisti, ci si jandarmi.