Ce ar fi putut sa faca PNL si n-a facut!

Liberalul Ben Oni Ardelean a bulversat lumea cu o informatie soc: PNL a fost la un pas sa depuna o motiune de cenzura impotriva … Guvernului Ciolos.

”Am fost impotriva povestii cu tehnocratii. In aprilie 2016, va dau o informatie in premiera – am propus, in grupul de la Senat, sa introducem o motiune de cenzura impotriva Guvernului Ciolos. Castigam alegerile daca o faceam. Daca PSD era de acord cu acest lucru, veneam cu varianta: <<noi am introdus motiunea, noi venim cu propunerea de premier>>. Daca PSD era impotriva, aruncam acest guvern in bratele social-democratilor”, a povestit Ardelean cum a fost cu dizidenta liberala impotriva ”Guvernului meu”. O dizidenta greu digerabila din moment ce nimeni nu a uitat cum PNL a stat doar in pozitia de ghiocel in fata lui Klaus Iohannis. O fi aruncat Ardelean o vorba-n vant contra Guvernului Ciolos, la o bere, dar in mod sigur nu in cadru liberal organizat. Nu de alta, dar daca ar fi fost vorba despre un demers discutat serios, sigur s-ar fi aflat pana a doua zi de el. Artisti in a se da in gat unii pe altii, penelistii nu ar fi ratat ocazia de a se pune bine cu Iohannis (unii dintre ei) sau de a ”vinde” o bomba ziaristilor in schimbul unui moment efemer de glorie altii. Dar hai sa zicem ca Ardelean a vorbit serios si ca au existat liberali care sa-l asculte. Nici in acest caz nu s-ar fi intamplat nimic din moment ce PNL si PDL par sa-si fi pus in cui orice experienta si simt politic de cand au fuzionat. Sau de cand au ales sa creasca (vine vorba!) la umbra lui Iohannis – personaj plin de nerv si aplomb dupa cum bine se stie. Blegiti parca al ordin, liberalii pot fi acuzati – si acum si pe vremea Guvernului Ciolos – de port ilegal de opozitie, ca urmare ar putea sa-si scoata din vocabular notiunea de ”motiune de cenzura”. De ce, se va vedea chiar azi.