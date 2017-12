Ce anunta Primaria Capitalei despre petitia privind scuturile de pe peroanele metroului

Odata raspandita informatia ca, in contextul crimei de la Dristor 1, pe net a aparut o petitie prin care se solicita instalarea unor elemente menite a spori siguranta pe peroanele de la metrou, reprezentantii unuia dintre cei doi adresanti ai demersului, in speta Primaria Capitalei, au formulat deja un raspuns.

Oficialii Primariei conduse de Gabriela Firea au transmis ca nu pot solutiona, practic, aceata chestiune, avand in vedere ca, in faptul, compania responsabila cu asigurarea transportului in comun in subteran este arondata ministerului condus de Felix Stroe, in speta Ministerului Transporturilor, drept urmare doar acolo se lua astfel de masuri. “Una dintre prioritatile Municipalitatii o reprezinta siguranta cetatenilor, insa, in acest caz, PMB nu are parghiile legale pentru a se implica in montarea scurturilor de siguranta in statiile Metrorex, intrucat aceasta institutie se afla in administrarea Ministerului Transporturilor, si nu a Municipalitatii”, subliniaza reprezentantii PMB-ului intr-un comunicat in care se mai mentioneaza, prinre altele, si faptul ca solicitarile in acest sens care vor ajunge la Primaria Capitalei vor fi directionate catre institutia condusa de Stroe.