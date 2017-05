Ce a uitat sa spuna Iohannis de Ziua Europei

Klaus Iohannis a vorbit in Parlament parca mai frumos ca niciodata. Curat, din inima, sincer, ca un viitor presedinte european la conducerea Romaniei. Zic european pentru ca doar cu sprijinul UE mai vede inca un mandat prezidential. Dinspre tara, nicio sansa de a mai castiga alegerile. A vorbit atat de inaltator, incat cred ca ne si vedeam plimbandu-ne prin Bruxelles ca prin propria sufragerie. Pret de cateva minute am fost europeni de-a dreptul. Cu farfuriile goale, evident.

Mi-a placut mult cand a accentuat ca, de cand am aderat la UE, in urma cu 10 ani, societatea romaneasca si-a croit drum spre progres mai repede si mai durabil decat ar fi reusit poate generatii intregi singure. Despre faptul ca am ajuns cei mai saraci din UE, nicio vorba. O fi uitat.

Liber la muncit ca sclavii

Nu cred ca exista roman care sa nu fi simtit pe propria lui piele „avantajele apartenentei Romaniei la Uniunea Europeana care se resimt pozitiv in viata fiecaruia dintre noi, fie ca ne referim la libera circulatie a persoanelor, fie la oportunitatile economice sau de educatie”. Hopa! Iar a uitat ceva. Libera circulatie ne-a prins bine pentru ca nu mai stateam la coada la pasapoarte, dar noi plecam sa muncim ca sclavii pe mosiile altora, la cules de capsuni, de portocale, in constructii, in meserii pe care bastinasii le refuza, in orice putea aduce un ban din care sa se traiasca. Sigur ca daca ar vrea sa-si aduca toti romanii acasa, cei in drept ar gasi si solutii pentru locurile de munca, si legi de sustinere, dar de ce sa o faca? Ce ar mai promite din patru in patru ani? Avantajele apartenentei la UE le simte toata lumea, zice Iohannis. Asa este. Si, daca le simtim toti, cum se face ca doar pensionarul occidental este vesel, cu o medie de viata tot mai mare, destresat de problemele zilnice, in timp ce cel roman zice bogdaproste daca mai gaseste de lucru la facut curatenie, cu ziua, sau la ingrijit, cateva ore, nepotii vecinilor? Cum de-o fi uitat Iohannis sa spuna asta?

Romani de mana a doua

„Faptul ca astazi traim intr-o lume libera, a unitatii in diversitate, a sanselor egale si a valorilor democratice nu se poate disocia de existenta Uniunii Europene”. Asa-i ca suna minunat? Numai ca Iohannis a uitat sa spuna ca romanii beneficiaza de sanse egale doar in raport cu compatriotii lor, toti sunt priviti la fel de chioras, nu si cu cetatenii tarii gazda. Iar valorile democratice, ca tratamentul egal, de pilda, se aplica altora, nu si romanilor. Scandalul muncitoarelor romance din Italia, devenite sclave sexual, mi se pare elocvent. Poate nu este singurul, dar cine are curajul sa vorbeasca? Si apoi, cum sa fie vorba de tratament egal din moment ce Romania are toate sansele sa intre in categoria statelor de mana a doua, daca nu o fi intrat deja? Este aceeasi poveste cunoscuta, cu o Uniune cu viteze diferite, care, pentru ca deranja urechile sensibile ale Angelei Merkel, Tusk si Juncker, a devenit o Uniune cu ritmuri diferite de dezvoltare. Ce abureala ieftina, dar laudata de Iohannis la timpul respectiv!

Dati-l afara pe consilier!

„Nevoia de pace si prosperitate, idealurile ce i-au inspirat pe fondatorii Uniunii, este astazi la fel de prezenta”, a spus Iohannis in fata Parlamentului. Chiar sa fi uitat presedintele ca unul dintre parintii fondatori are un trecut cel putin ciudat, al carui cuvant-cheie este nazismul? Walter Hallstein, caci despre el este vorba, un proeminent avocat german nazist pana in maduva oaselor, cu statuie in Herastrau, a fost implicat in planificarea juridica si administrativa a Europei postbelice sub controlul nazistilor si al elitei de la IG Farben. A facut parte din Rechswahrer (Asociatia nazista a Aparatorilor Legii) si a reprezentat guvernul nazist, in 1938, in negocierile cu Italia fascista despre cadrul legislativ pentru o dictatura extinsa asupra intregii Europe. „Ordinea de drept a statului dictatorial (Fuhrerstaat sau „Marea Germanie”) are sarcina de a proteja integritatea si sanatatea rasiala a poporului sau (…) Rasa suprema trebuie sa fie protejata in mod special de rasa evreiasca prin eliminarea acesteia din societate pentru totdeauna” sunt cuvinte care ii apartin si se regasesc in cartea „Radacinile naziste ale Bruxelles-UE”. Hopa! Pai ce facem, domnu’ Iohannis? O carte care, printre alti autori, are trecut pe coperta numele celebrului August Kowalczik, fost prizonier in lagarul nazist de concentrare si exterminare de la Auschwitz, cu numarul 6804. O carte care arunca in aer constructia de decenii a UE, pe baza de documente depuse la Curtea Internationala de la Haga, si care ii baga in spitalul de nebuni pe europarlamentari. Dati-l afara pe consilierul care v-a scris discursul, domnule Iohannis! E limpede ca nu a citit cartea, altfel nu va strecura pasajul cu nevoia de pace care i-a inspirat pe fondatorii UE.