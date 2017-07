Ce a tinut sa transmita suspectul in cazul crimei din gara

In timp ce familia si cunoscutii tanarului politist cazut victima unei agresiuni de o violenta rara asteapta raspunsuri de la el, cat sa inteleaga macar ce anume l-a facut sa il injunghie fara mila pe omul legii sucevean, suspectul isi deplange cauza.

O prima declaratie facuta de suspectul in cazul crimei din gara din Suceava a ajuns la urechile opiniei publice vineri, fiind consemnata in momentul in care acesta a fost dus la audieri. Tanarul in varsta de 23 de ani, aflat in stare de retinere, s-a plans spunand ca “m-au inchis pe nedrept”, din cate s-a vazut din imaginile prezentate de B1 Tv.

Omul legii care i-a cazut victima nu a putut fi salvat, pierind sub ploaia de lovituri de cutit aplicate de atacator, pe peronul Garii Burdujeni. Politistul Sorin Vezeteu, ajutor sefului de post la Postul de Politie Trasporturi Feroviare Suceava, avea 38 de ani si doi copilasi, care nu isi vor mai vedea niciodata tatal.