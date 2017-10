Ce a raspuns mai nou sefa DNA la cea mai insistenta intrebare

Fostul procuror general -actualmente procuror-sef al Directiei Nationale Anticoruptie – a raspuns, o data in plus, unei intrebari ce i-a fost adresata cu un numar semnificativ de ocazii: daca a fost sau nu in sufrageria fostului ministru Oprea, in seara alegerilor din 2009.

“Pot sa va spun ca eu niciodata nu am incalcat nici legea, nici Codul deontologic in ceea ce am facut ca magistrat. (…) Inerent, in activitatea de reprezentare a unei institutii poti sa participi la evenimente private sau la evenimente publice, unde esti chemat in calitate de reprezentant al acelei institutii”, a raspuns de aceasta data Kovesi, intr-un interviu acordat in redactia Vice Romania, in cadrul proiectului Once upon a time in Romania.

Se stie ca, desi a fost invitata in cateva randuri la Parlament, la Comisia de ancheta privind prezidentialele din 2009, sefa DNA nu s-a prezentat, a inaintat, insa, raspunsuri in scris la intrebarile adresate de catre reprezentantii forului in cauza.