Ce a facut un tanar cu un portofel pierdut, in care erau 700 de euro

Politistii gorjeni au avut de-a face cu un caz pe care au tinut sa il impartaseasca opiniei publice.

Astfel aflam ca un tanar in varsta de 22 de ani, din Mehedinti, a mers, joi, la Politia din Motru, anuntand ca a gasit pe strada un portmoneu. Obiectul avea in el o suma considerabila – 700 de euro. Fara sa isi puna problema sa pastreze portofelul, barbatul a dat fuga la politie, pentru a le cere oamenilor legii ajutor, cat sa dea de urma posesorului de drept al bunului.

Iar politistii au parcurs pasii necesari pentru ca barbatul caruia ii apartinea portofelul sa reintre in posesia lui. Din cate se mai mentioneaza in comunicatul IPJ Gorj, proprietarul bunului e un motrean in varsta de 30 de ani.

sursa foto: romaniatv.net