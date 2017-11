Ce a decis SRI-ul dupa recenta declaratie a lui Manda

La o zi de cand seful Comisiei parlamentare de control asupra activitatii Serviciului Roman de Informatii, social-democratul Manda, aducea in discutie probabilitatea de a se cere demisia secretarului general al SRI, Dumitru Dumbrava, reprezentantii institutiei conduse de catre Eduard Hellvig au transmis un punct de vedere.

“Biroul Executiv al Consiliului Director din SRI solicita tuturor membrilor Comisiei sa nu implice Serviciul in niciun fel de joc politic, manifestandu-si totodata determinarea de a continua cooperarea corecta si de buna credinta in conformitate cu cadrul normativ care reglementeaza relationarea interinstitutionala”, transmit oficialii SRI, intr-un comunicat emis marti dimineata, din care opinia publica afla si decizia luata de la varful Serviciului.

Si anume ca nu se va mai discuta cu Parlamentul prin intermediul Secretariatului General. “Pentru a elimina suspiciunile mentionate de presedintele Comisiei, domnul Claudiu Manda, in ceea ce priveste corespondenta intre SRI si Comisie, Biroul Executiv a hotarat, in sedinta de azi, 28 noiembrie 2017, ca dialogul interinstitutional sa nu se mai realizeze prin Secretariatul General, ci exclusiv prin Cabinetul Directorului”, se arata in mesajul amintit.

Va amintim ca deunazi senatorul Manda invocase posibilitatea de a se solicita demisia reprezentantului SRI, in vederea continuarii analizei pe care forul parlamentar o face.