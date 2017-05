CCR si-a luat inima in dinti: Dragnea nu poate fi premier

Dupa patru amanari, judecatorii constitutionali au respins, ca inadmisibila, exceptia de neconstitutionalitate ridicata de Avocatul Poporului cu privire la legea care interzice persoanelor condamnate sa faca parte din guvern.

Legea 90/2001 este cea care a l-a impiedicat pe liderul PSD Liviu Dragnea sa fie premier, chiar daca functia ar fi fost incununarea fireasca a victoriei obtinute de PSD-ul condus de el la alegerile din 2016. Considerat a fi avocatul PSD-ului si nu al poporului, Victor Ciorbea a atacat legea la CCR inca din 5 ianuarie, demers care a pus CCR intre ciocanul Constitutiei si nicovala actualei puteri. Ca dovada, CCR a amanat de nu mai putin patru ori luarea unei decizii pe tema, presedintele Curtii, Valer Dorneanu, recunoscand la un moment dat ca este vorba despre ”o decizie foarte grea”. Cum jocul amanarilor nu se mai putea prelungi, judecatorii CCR si-au luat inima in dinti si au decretat, ieri, ca legea este constitutionala, prin urmare Dragnea – posesorul unei condamnari definitive – este nevoit sa-si ia adio de la sefia Guvernului. Banuind probabil finalul, Liviu Dragnea a si declarat tot ieri, inainte de anuntarea hotararii CCR, ca decizia Curtii ”nu este pentru el” si ca ea nu-i va schimba cu nimic ”cursul vietii si actiunea politica”, mai ales in conditiile in care el personal sustine atat actualul Guvern cat si pe seful sau, premierul Sorin Grindeanu.