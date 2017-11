CCR da unda verde DNA pentru Belina

Hotararile de Guvern sunt acte administrative, nu au calitatea de lege si deci pot fi anchetate de DNA – a decretat CCR, respingand astfel solicitarea depusa de Calin Popescu Tariceanu. in cazul Belina.

Dupa cum se stie, presedintele Senatului a reclamat la Curtea Constitutionala existenta unui conflict juridic intre Guvern si DNA, aparut ca urmare a anchetarii modului in care parti din insula Belina si bratul Pavel au trecut din proprietatea statului in aceea a Consiliului Judetean Teleorman. Judecatorii constitutionali au respins insa sesizarea si asta pe motiv ca o hotarare de guvern este un act administrativ, ”nu o exprimare a vointei politice” – ceea ce inseamna ca DNA poate ancheta penal o HG. Luata in unanimitate de judecatorii CCR, decizia il contrazice flagrant pe ministrul Justitiei, Tudorel Toader – cel care a sustinut in fata Curtii ca DNA nu are competenta de a ancheta legalitatea adoptarii unei hotarari de guvern. Pus la curent cu hotararea CCR, Liviu Dragnea s-a abtinut de la orice reactie ”la cald”. ”Nu am citit. Nu vreti sa vedem comunicatul?”, a temperat liderul PSD curiozitatea ziaristilor, asigurandu-si astfel ragazul necesar unei replici cat mai bine gandite, data fiind situatia.