Amanare la CCR in privinta sesizarii lui Tariceanu, in cazul Belina

UPDATE: Judecatorii Curtii Constitutionale au amanat dezbaterile in cazul de fata. Astfel ca pronuntarea unei decizii in speta curenta ar putea fi luata abia saptamana viitoare, cand ar urma sa aiba loc viitoarea sedinta.

La momentul de fata e sedinta la Curtea Constitutionala, la care este prezent si ministrul Justitiei, Tudorel Toader, despre care se stie ca a fost judecator CCR.

Este vorba despre o reuniune a Curtii in cadrul careia se analizeaza solicitarea depusa de catre al doilea om in stat, in dosarul “Insula Belina”.

Calin Popescu Tariceanu, presedintele Senatului, a decis sesizarea Curtii, pentru ca magistratii din cadrul forului condus de catre Valer Dorneanu sa decida daca a existat sau nu un eventual conflict juridica de natura constitutionala intre Executiv si DNA in privinta legalitatii celor doua Hotarari de Guvern vizate de procurori, in cazul “Belina”.

sursa foto: Facebook/Calin Popescu Tariceanu