Cazul Omnia Turism. Ministru: “cea mai mare paguba realizata de o agentie de turism de dupa Revolutie”

Putini isi pot imagina cum anume vor rasuna vorbele oficialului guvernamental in urechile romanilor care planuiau sa plece in excursie si si-au cumparat bilete prin operatorul de turism al carui director s-a aflat ca s-ar fi sinucis, in prima zi a acestei saptamani.

Incepand prin a spune ca “din punctul de vedere al moralitatii si al legalitatii, aceasta agentie de turism functiona perfect. Totul s-a intamplat pana luni”, ministrul Dobre a continuat aducand in atentia opiniei publice cateva cifre. Si anume a anuntat ca in perioada 17 octombrie -31 decembrie anul curent “sunt 433.139 de euro incasati de la persoane fizice si juridice” si ca pentru anul viitor sunt vandute pachete de peste 7 milioane de euro, pentru mai mult de 8.000 de clienti. In final, Titus Dobre a ajuns la urmatoarea concluzie: “cred ca este cea mai mare paguba realizata de o agentie de turism de dupa Revolutie incoace”.

foto: Facebook/Ministerul Turismului