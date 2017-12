Cazul crimei de la metrou: un popor nepasator si afectat psihic

Caz infiorator petrecut marti seara, la metrou, in Bucuresti. O fata de 25 de ani, Alina Ciucu, a murit lovita de trenul subteran in statia Dristor 1. Ea a fost insa impinsa, criminal, de o femeie de pe acelasi peron. Cauzele raman necunoscute, dar amanuntele sunt incredibile.

Anchetatorii spun ca tanara care a murit a incercat sa se salveze, ridicandu-se din nou pe peron, dar femeia care a impins-o a si lovit-o, in repetate randuri cu piciorul, ca sa nu isi poata salva viata. Femeia criminala, care se numeste Magdalena Serban, are 36 de ani, si este din Craiova. Ea a fost incoerenta la interogatoriu, nefurnizandu-le anchetatorilor nicio informatie despre faptele comise. Prima ipoteza a anchetatorilor este ca femeia are probleme psihice si a fost intrebata daca a fost internata la un spital de psihiatrie. Ea le-a spus anchetatorilor ca nu are o locuinta si ca a dormit de mai multe ori in Gara de Nord, iar in ultima perioada a locuit la un prieten, fara a le putea indica anchetatorilor adresa acestuia. Ea a mai spus ca nu stie adresa, dar stie sa ajunga acolo. Asasinarea fetei a venit dupa o alta tentativa de crima a aceleiasi femei, dar in statia Costin Georgian, de data acasta.

Aici a dat gres pentru ca victima a avut prezenta de spirit de a se impotrivi cu putere, desi a fost impinsa inspre moarte de trei ori la rand. Aceasta fata este si cea care a mers la politie sa faca plangere, dar dupa ce a ajuns acasa si a povestit parintilor ce i s-a intamplat, deci destul de tarziu. Poate daca ar fi sunat de la Costin Georgian, viata celeilalte fete, de 25 de ani, ar fi fost salvata.

Nepasare complice la crima

Ceea ce surprinde in acest cumplit caz de asasinat fara explicatie este neimplicarea celorlalti oameni prezenti in momentul atacului in statia Dristor 1. Nimeni, dar absolut nimeni nu a sarit in ajutorul fetei impinse pe sinele metroului. O astfel de lipsa de reactie a devenit deja ceva normal in societatea romanesca, fie ca e vorba despre un furt minor, de o talharie sau, ca in cazul de fata, de omor. Daca doi-trei cetateni ar fi intervenit rapid, Alina Ciucu si-ar fi putut vedea de viata ei, bine-sanatoasa. Aceasta lipsa de reactie nu poate arata decat gradul de imbolnavire al societatii civile si, de asemenea, gradul de instrainare dintre indivizii acestei societati. Lipsa de empatie, privitul ca la televizor, neurmate de vreo remuscare, ne vorbeste de la sine depre un anume nivel de egoism, si nu de vreun mecanism de supravietuire. In jungla urbana, insingurarea, sufocarea oricarui sentiment de apartenenta la propriul popor, la a fi parte dintre locuitorii cetatii sau simplele referiri la gesturi de omenie au devenit exemple de prostie. Unii spun ca este un simptom clar al unei societati pe cale de a se destrama inapoi in ginte, clanuri, triburi. Sa le zicem grupuri cu interese comune: inapoi in epoca de piatra.

Bolnavi, printre noi

Daca femeia-asasin nu era drogata cu legale, sau mai rau, cu cine stie ce substante folosite aiurea, ramane numai concluzia ca este, la randul ei, o victima. O victima a vreunei boli psihice, dar si o victima a indiferentei mentinerii sanatatii sociale, a noastra, a tuturor. Pe vremea lui Ceausescu, acesti bolnavi, eliberati din diversele stabilimente medicale, erau supravegheati aproape permanent. Sectoristul stia despre cazurile din zona lui, verifica periodic situatia cu vecinii, bolnavii erau catalogati si se tineau evidente ale evolutiei bolii lor. Acum, politistul de proximtate, daca o mai exista asa ceva, nu mai are treaba cu asta. De fapt, nici nu prea stim ce treaba mai are in afara de datul de amenzi ca ai muzica tare-n casa, ca fumezi in scara blocului sau ca ai ocupat locul de parcare al unui alt locatar. Cei ce pot prezenta un potential pericol nu sunt monitorizati. Asa se ajunge la incredibile situatii precum cea de la Dristor 1. Unde mai pui ca indivizii drogati pana peste cap au si ei astfel de gesturi, violent-absurde, sau mai rau. Daca nu ma credeti, intrebati un sofer de taxi care face de serviciu noaptea, vi se vor strepezi dintii de la ce veti auzi….

