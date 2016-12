Cazul ambasadorului ucis. Convorbire Erdogan-Putin si ancheta ruso-turca (VIDEO)

Sfarsitul terifiant de care a avut parte ambasadorul rus la Ankara nu a ramas fara reactii. Pe langa faptul ca voci cunoscute din sfera politicii internationale au condamnat gestul pus la cale de un tanar cu legitimatie de politist, liderul turc a pus mana pe telefon si l-a sunat pe omologul sau de la Kremlin, pentru a-i transmite condoleante.

De asemenea, ancheta menita sa scoata la lumina conditiile in care si-a gasit sfarsitul reprezentantul diplomatic al Rusiei in Turcia va fi una comuna, ruso-turca, din cate anunta publicatia locala Hurriyet, pe pagina electronica. In acest sens, in cursul zilei de marti sunt asteptati la Ankara atat oficiali din domeniul securitatii, cat si procurori si experti medicali din Rusia.

Dupa ce vor fi parcursi pasii birocratici impusi in astfel de cazuri, trupul neinsufletit al lui Andrey Karlov, diplomatul care, de mai bine de trei ani era ambasador al Rusiei in capitala turca, va fi repatriat. Se vehiculeaza ca trupul lui a fost atins de cel putin doua din cele opt gloante trase de atacator, in incinta salii ce gazduia o expozitie. Ambasadorul a fost transportat in stare grava la spital, insa medicii nu au mai putut face nimic pentru a-l mentine in viata. Despre autorul crimei se stie ca a fost neutralizat de oamenii legii chiar la locul atacului.

Momentul in care Karlov a cazut, rapus de gloante, a fost surprins de camere. Va avertizam, urmeaza imagini cu un puternic impact emotional!