Cazinoul Bellagio din Las Vegas, jefuit

Politia din Las Vegas a dat publicitatii imaginile unui jaf indraznet comis la celebrul cazinou Bellagio. Nu se vede mare lucru, dar curajul hotului a fost mare.

Hotul a sosit la cazinou cu masina, in plina zi, si a mers direct spre casierie. Potrivit politiei, a amenintat casierul cu o arma, ceea ce nu apare in filmare. Il vedem insa cum indeasa banii intr-o sacosa si pleaca apoi in graba. Suspectul purta o peruca blonda si fes si avea fata acoperita de bandaje. A fugit cu o masina pe care politia a gasit-o ulterior abandonata. De hot insa nici urma. Atat cazinoul, cat si politia au refuzat sa spuna cu ce suma de bani a disparut individul. Bellagio a mai fost jefuit in 2010 de un individ ulterior poreclit “Banditul Motociclist” pentru ca in timplul jafului a purtat permanent o casca moto. Atunci hotul a furat un milion si jumatate de dolari, toti banii in fise. “Banditul” fost prins insa si condamnat la inchisoare. Cazinoul a fost numit Bellagio, dupa localitatea italiana cu acelasi nume careia i se mai spune si “perla lacului Como”. Aici, in 2011, locuiau numai 3.000 de oameni. In cazinoul Bellagio, numai mesele de poker sunt 40 la numar…