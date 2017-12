Caz socant in Capitala. Retinuta dupa ce ar fi impins o tanara in fata metroului

O femeie in varsta de 36 de ani a ajuns in atentia politistilor bucuresteni intr-un caz care a ingrozit Capitala.

Femeia este suspectata ca ar fi impins in fata metroului o tanara in varsta de 25 de ani, care a murit dupa ce a fost lovita de o garnitura, seara trecuta, la statia Dristor 1. A fost o adevarata mobilizare de forte pentru depistarea suspectei. Politia Capitalei a cerut inclusiv ajutorul opiniei publice, comunicand semnalmentele acesteia si rugandu-i pe cei care au vazut-o sa sune la 112 sau sa anunte oamenii legii.

In cele din urma, suspecta a fost gasita de catre reprezentantii Brigazii de Politie Transport Public Bucuresti si apoi dusa la audieri, la Politia Capitalei. Ulterior, s-a decis retinerea acesteia, din cate transmit televiziunile de stiri.

Desi in prima faza se anuntase ca persoana in cauza ar avea in jur de 40-45 de ani, s-a stabilit ca suspecta are 36 de ani. Si ca este din Craiova. Se ia in calcul varianta ca aceeasi femeie ar fi mai incercat sa impinga, deunazi, o alta tanara in fata metroului, la statia Costin Georgian. Persoana in cauza a mers seara trecuta la Politie, pentru a semnala acest lucru.

