Catuse in serai

11 printi, ministri si oameni de afaceri au fost arestati in Arabia Saudita in cadrul unei operatiuni anticoruptie calificata drept ”decisiva” de catre autoritati. Cu o mana de fier, tanarul print mostenitor Mohammed bin Salman continua sa-si consolideze puterea.

Celebrul miliardar Al-Walid bin Talal face parte din cei 11 printi sauditi arestati, potrivit Al-Arabiya. Arestarile au avut loc la scurt timp dupa infiintarea unei noi comisii anticoruptie, condusa de printul mostenitor, conform unui decret regal. Bin Talal detine, printre altele, 50% din lantul hotelier Four Seasons, 33% din Mövenpick Hotels & Resorts dar si Fairmont Hotels and Resord, adica peste 200 de hoteluri in intreaga lume. In 2013, averea sa era evaluata de Bloomberg la 26 miliarde de dolari. In acelasi an, bin Talal a acuzat Forbes ca i-a subestimat averea la 20 miliarde de dolari. In 2015, averea sa era estimata la 32 miliarde de dolari.

Cutremure la burse

In paralel, Metab bin Abdallah, seful puternicei Garzi Nationale Saudite, un timp considerat ca pretendent la tronul regatului, dar si seful Marinei, Abdallah Al-Sultan si ministrul economiei Adel Fakih, au fost concediati brusc in cadrul acestei epurari fara precedent. Arestarile din Arabia Saudita au produs ieri si tulburente pe pietele bursiere din Golf, cu scaderi de 0,9% si 0,6% la bursele din Dubai si Qatar. Au scazut cu 9,9% si actiunile societatii internationale de investitii Kingdom Holding Company, al carei principal actionar este tot Al-Walid bin Talal.

Aceste epurari au loc in timp ce printul mostenitor Mohammed (32 de ani), fiul regelui Salman (81 de ani) a inceput o campanie de profunde echimbari economice si sociale in ultraconservatorul regat. Un regat insa unde jumatate din populatie (31 milioane de persoane) are varsta sub 25 de ani. In afara de cei 11 printi, patru actuali ministri si zeci de fosti ministri si oameni de afaceri au fost arestati, in timp ce comisia anticoruptie a lansat o ancheta cu privire la inundatiile care au devastat in 2009 orasul Jeddah.

O noua era

Agentia oficiala de presa SPA a indicat ca obiectivul comisiei este sa ”protejarea banilor publici si pedepsirea persoanelor corupte si a celor care profita de pozitiile lor” si ”intarirea statului de drept”. Odata cu aceste arestari ”regatul deschide o noua era si o politica de transparenta, claritate si responsabilitate”, a declarat ieri ministrul Finantelor, Mohammed al-Jadaan, adaugand ca aceste actiuni ”decisive pot contribui la pastrarea climatului pentru investitii”. Inaltul comitet al Ulema, influent organ religios, a reactionat imediat afirmand ca lupta anticoruptie este ”la fel de importanta ca si lupta antitero”. Surse din cadrul aviatiei saudite au indicat ca fortele de securitate au blocat la sol toate avioanele private, pentru a impiedica se pare anumite persoane sa paraseasca teritoriul saudit. ”Amploarea acestor arestari este fara precedent in istoria moderna a Arabiei Saudite”, a afirmat Kristian Ulrichsen, specialist al tarilor din Golf la institutul Baker al universitatii Rice din SUA. ”Detentia printului Al-Walid bin Talal va constitui o unda de soc pe plan intern si in comunitatea internationala de afaceri”, a estimat expertul.

La cos cu trecutul

Aceste vaste epurari au loc la mai putin de doua saptamani de la o interventie soc a printului mostenitor, supranumit MBS, la forumul economic al investitorilor ce a avut loc la Ryad, in 24 octombrie. Atunci, printul a promis o Arabie Saudita ”moderata, deschisa si toleranta”, in ruptura cu imaginea unei tari mult timp considerata ca exportatoare a wahhabismului, versiune riguroasa a Islamului cu care s-au hranit numerisi jihadisti din lume. ”Nu vom petrece inca 30 de ani din viata noastra sa ne acomodam cu ideile extremiste si le vom distruge chiar acum”, a declarat printul mostenitor. In septembrie, autoritatile saudite au anuntat ridicarea interdictiei condusului de automobile pentru femei dar au procedat si la arestari in randurile autoritatilor religioase si a intelectualilor disidenti , mai multe ONG-uri denuntand ”autoritarismul” printului Mohammed bin Salman.

Fara rival la tron

Potrivit analistilor, un numar mare din acesti disidenti critica politica externa a printului Mohammed bin Salman, precum boicotul Qatarului, dar si anumite reforme precum privatizarea intreprinderilor publice si reducerea subventiilor statului. Insa ”anticoruptie” este un termen dincolo de care se pot intampla multe in regatul saudit. Controland principalele parghii ale puterii, de la Aparare la Economie, Mohammed bin Salman pare ca s-a hotarat sa puna capat contestarilor interne inainde de transferul oficial al puterii de catre tatal sau. Diplomatii straini afirma ca, tinandu-se cont de varsta sa, Mohammed bin Salman ar putea domni timp de o jumatate de secol.

Un print agresiv si ambitios

Nascut in 31 august 1985, printul mostenitor Mohammed bin Salman, cel care a lansat planul ”Vision 2030”, plan ce prevede transformari spectaculoase in Arabia Saudita ce urmaresc reducerea dependentei de petrol a regatului, munceste 16 ore pe zi si spune ca mama sa l-a crescut intr-o educatie foarte riguroasa. Devenit print mostenitor si avand reputatia unui reformator grabit, bin Salman cumuleaza posturile de vicepremier, ministru al Apararii, consilier special al suveranului si presedinte a Consiliului afacerilor economice si dezvoltarii, organ care supervizeaza Saudi Aramco, prima companie producatoare de petrol in lume. Ca ministru al Apararii, Mohammed bin Salman a supervizat operatiunile militare lansate in Yemen de Ryad , care aluat conducerea, in martie 2015, unei coalitii a tarilor arabe si islamice pentru a combate rebelii siiti, acuzati de legaturi cu Iranul. Sub regele Salman, regatul saudit a adoptat o politica externa mai ofensiva si o postura mai vizibila, mai ales dupa criza frontala cu Qatarul, acuzat ca sprijina ”terorismul” si izolat de Ryad si aliatii sai. Diplomat in drept la King Saud University, printul Mohammed bin Salman este tata a patru copii, doi baieti si doua fete, nefiind partizanul poligamiei, inca in vigoare in regatul saudit.