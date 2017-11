Cati detinuti au beneficiat de recursul compensatoriu?

Vazand cifrele prezentate, pe de-o parte de ministrul Justitiei si pe de cealalta parte de sindicalistii din Administratia Nationala a Penitenciarelor, n-au fost putini cei care au ajuns sa se intrebe pana la urma cine stie cati detinuti au beneficiat de legea recursului compensatoriu.

“Cu adresa nr. 61186/16.XI.2017, ANP ne comunica urmatoarele: “In perioada 19.10.2017 – 15.11.2017, ca urmare a zilelor considerate executate suplimentar ca masura compensatorie pentru cazarea in conditii necorespunzatoare, din unitatile subordonate Administratiei Nationale a Penitenciarelor au fost puse in libertate ca urmare a expirarii duratei pedepsei in termen un numar de 674 de persoane”!”, noteaza ministrul Toader, pe Facebook, dupa ce anterior sindicalistii ANP aduceau in discutie cu totul alte cifre.

“Conform statisticii oficiale a ANP, de la punerea in aplicare a legii recursului compensatoriu au fost liberati in plus peste 1.200 de detinuti (aproape dublu fata de cat a anuntat ministrul), urmand ca numarul celor liberati in plus sa depaseasca in primul an de aplicare cifra de 8.000 conform estimarilor noastre”, transmiteau reprezentanti ai Federatiei Sindicatelor din ANP.