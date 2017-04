Cati bani sunt pe lume?

Greu de spus, pentru ca sunt mai multe forme de bani, ca sa zicem asa. Totusi, se spune ca, in functie de definitie, suma totala de bani s-ar ridica la o cifra cu 15 zerouri.

Daca te intrebi cati bani sunt pe lume, afla ca avem de a face cu mai multe raspunsuri. Astfel, pentru cei care se refera la numerar si la banii din depozitele la vedere, atunci intreaga masa monetara este de 28.600 miliarde de dolari. Dar, daca adaugam si banii tinuti in conturi de economii, in depozite la termen s.a.m.d. ajungem la circa 81 de mii de miliarde de dolari, arata calculele fondului de investitii Visual Capitalist. Altfel spus, cu aproximativ sapte mii de miliarde mai mult decat productia tuturor oamenilor de pe planeta. Daca ne referim la banii virtuali, atunci totalul banilor este de ordinul cvadrilioanelor, adica milioane de miliarde de dolari. Numai piata instrumentelor derivate este estimata la 1,2 cvadrilioane de dolari. Adica de peste 16 ori mai mult decat PIB-ul planetei. Sunt bani care nu doar ca nu exista fizic, dar nici nu au suport in realitate. Instrumentele derivate sunt produse financiare – de la contracte futures, la optiuni sau swap-uri – si isi deriva valoarea de la un activ suport, de pilda o materie prima, o companie sau un indicator bursier. Tot bani insa sunt si criptomonedele. In momentul de fata in lume circula aproape 30 de miliarde de dolari in monede digitale, din care aproape 20 de miliarde sunt doar in Bitcoin. Sunt tranzactionate insa 796 de criptomonede. Peste sumele tinute in diverse monede sau instrumente financiare, mai e si piata datoriilor. 199.000 de miliarde de dolari sunt imprumuturile contractate la nivel mondial.