Cati bani ii aduce lui Zuckerberg pagina ta de Facebook

Utilizarea retelei Facebook este gratuita si asa va fi intotdeauna se jura Facebook. Da, dar, compania face mai multi bani ca niciodata.

Astfel, in primele trei luni ale anului, veniturile Facebook au urcat cu 49% fata de aceeasi perioadp din 2016, la 8,03 miliarde de dolari, in timp ce profitul a inregistrat un salt de 76,6%, la 3,06 miliarde de dolari. Facebook este cea mai mare companie de bannere digitale din lume, iar banii vin de la firmele care platesc pentru reclamele afisate in paginile utilizatorilor. Acestia din urma sunt mai valorosi ca oricand pentru compania lui Zuckerberg, care include si Instagram, Messenger si WhatsApp. Castigul mediu per utilizator a fost de 4,23 dolari in primul trimestru al anului, cu aproape 1 dolar mai mult fata de perioada similara din 2016, in contextul in care veniturile din publicitate au crescut cu 51%. Aceste castiguri variaza destul de mult de la o regiune la alta, fiind mai ridicate in SUA si Canada (17,07 dolari/utilizator), care sunt urmate de Europa (5,42 dolari/utilizator), si mai scazute in regiunea Asia-Pacific (1,98 dolari/utilizator).