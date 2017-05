Catelul care a absolvit liceul

Un caine din Statele Unite a absolvit liceul alaturi de stapanul lui. A meritat, intrucat, timp de doi ani, a stat cuminte la fiecare ora.

Vorbim despre un caine utilitar, dresat sa ii ajute pe cei care sufera de diabet de tip 1, cum este si cazul stapanului sau, Tyler. In afara colegilor de clasa si de liceu, Tyler a avut alaturi, in ziua absolvirii, si un prieten de nadejde: pe cainele lui, Sinatra. Patrupedul a purtat straie de ceremonie identice cu cele ale stapanului. Povestea incepe mult inainte ca Tyler si Sinatra sa se fi cunoscut.

“Intr-o zi, in timpul unei calatorii in Missouri mi s-a facut, dintr-odata, foarte sete si am inceput sa beau multa apa. Matusa mea care este asistent medical s-a ingrijorat foarte tare si am mers la spital unde mi-au luat glicemia. Era foarte mare. Mi-au spus ca, la acele valori, ar fi trebuit sa fiu in coma, insa am avut noroc”, povesteste Tyler. Parintii stiau ca un mare ajutor pentru fiul lor ar fi un caine utilitar, dresat sa detecteze, dupa miros, fluctatiile mari ale glicemiei. Asa ca familia a facut un apel pe internet, in speranta ca va strange bani ca sa cumpere un asemenea catel. Miracolul s-a indeplinit si, de atunci, Sinatra si Tyler sunt nedespartiti. Tatal baiatului spune ca Sinatra “merge cu el la biserica, oriunde. Se urca cu labele pe el si il anunta atunci cand ii scade glicemia. De obicei, cainele e mai rapid decat echipamentul pentru diabet pe care baiatul il are la el”.