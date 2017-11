Cateaua Laika, primul cosmonaut al planetei

”I-am cerut sa ne ierte, am plans si am mangaiat-o ultima oara”, isi aminteste biologul rus Adilia Kotovskaia. A doua zi, Laika a fost trimisa intr-o calatorie fara intoarcere devenind prima fiinta vie trimisa in spatiu.

Acum 60 de ani, in 3 noiembrie 1957, la o luna dupa plasarea pe orbita a primului Sputnik sovietic, al doilea satelit artificial din istoria omenirii (Sputnik 2) a decolat cu Laika la bord, cateaua salvata de pe strazile Moscovei. Nu va supravietui decat cateva ore. Pentru presedintele Nikita Hrusciov, obiectivul era sa demonstreze superioritatea URSS asupra SUA, cu putin timp inainte de evenimentele care marcau cea de-a 40-a aniversare a Revolutiei Bolsevice, celebrata pe 7 noiembrie. “Cele noua rotatii efectuate in jurul Terrei au facut din Laika primul cosmonaut al planetei, sacrificat in numele succesului viitoarelor misiuni spatiale”, a spus Kotovskaia. Si alti caini fusesera in trecut trimisi la altitudini suborbitale pentru durate de cateva minute “pentru a verifica daca este posibila supravietuirea in conditii de imponderabilitate”, isi aminteste biologul care a evocat testele la care erau supuse animalele. De asemenea, ”candidatii” trebuiau sa fie fotogenici iar numele lor erau alese pentru a influenta pozitiv opinia publica. Laika urma sa moara din cauza lipsei unei metode de recuperare, inexistenta in epoca. La a noua rotatie in jurul pamantului, temperatura din interiorul capsulei a depasit 40 de grade iar Laika a murit in cateva ore dupa lansare, desi presa sovietica a continuat sa publice rapoarte despre despre ”starea buna de sanatate” a catelusei, devenita eroina planetara. Sputnik s-a dezintegrat in atmosfera in 14 aprilie 1958, deasupra Antilelor, impreuna cu pasagera sa moarta de cinci luni.