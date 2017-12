Cataniciu: ALDE nu sustine forma actuala a raspunderii magistratilor

Dezacord la nivelul Coalitiei. O voce de la varful ALDE pune punctul pe i, in privinta nemultumirilor ALDE cu privire la un aspect ce tine de modificarile legilor Justitiei.

Este vorba despre vicepresedintele Aliantei, totodata, membru al Comisiei speciale de la Parlament privind legile Justitiei, Steluta Cataniciu. “Ma dezic total de votul exprimat in sedinta comisiei din data de 27 noiembrie 2017, cu privire la forma in care a fost adoptata reglementarea raspunderii magistratilor: adica inoperanta”, a transmis Cataniciu, intr-un comunicat, din care opinia publica afla si ca “in cadrul comisiei speciale am sustinut, ca forma de reglementare, obligatia statului de a se indrepta cu actiune in regres impotriva magistratului care a incalcat legea cu rea credinta sau grava neglijenta, precum si faptul ca statul sa fie obligat sa plateasca justitiabililor „de indata” sumele de bani acordate cu titlu de despagubiri si nu intr-un termen de un an. Amendamentul ALDE a fost respins”.

sursa foto: Facebook