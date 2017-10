Catalonia, pusa in colivie

Guvernul spaniol a anuntat ieri ca va urma procedura de suspendare a autonomiei Cataloniei, acuzandu-l pe liderul separatist Carles Puigdemont ca a urmarit o ”confruntare sistematica” intr-o criza care ameninta strabilitatea Spaniei si care ingrijoreaza Europa.

Sambata, consiliul de ministri spaniol se va reuni pentru activarea articolului 155 din Constitutia spaniola, care permite Madridului sa suspende autonomia regiunii. Carles Puigdemont avea termen pana ieri dimineata pentru a clarifica daca va declara sau nu automomia Cataloniei. Insa Puigdemont a evitat si de aceasta data un raspuns clar, trimitandu-i o scrisoare premierului Mariano Rajoy: ”Daca guvernul persista sa impiedice un dialog si va continua represiunile, Parlamentul Cataloniei ar putea proceda, daca estimeaza ca e oportun, la votul unei declaratii oficiale de independenta care nu afost votata in 10 octombrie”. A fost prea mult pentru Rajoy.

O jumatate de ora mai tarziu, Puigdemont a primit urmatorul text: ”Guvernul va continua demersurile prevazute de articolul 155 din Constitutie pentru restabilirea legalitatii” in Catalonia, constatand ”refuzul” lui Puigdemont de a raspunde la cererile adresate.

Articolul 155

Niciodata utilizat, articolul 155 din Constitutia spaniola arata: ”Daca o regiune autonoma nu-si respecta obligatiile impuse de Constitutie sau de alte legi, sau actioneaza de-o maniera care aduce atingeri grave interesului general al Spaniei, guvernul, dupa avertizarile adresate presedintelui regiunii autonome, si in cazul in care nu a primit un raspuns, cu aprobarea majoritatii absolute a Senatului, va putea adopta masurile necesare pentru a constrange (regiunea) sa respecte aceste obligatii sau sa protejeze interesul general mentionat”. Textul este in acelasi timp clar – prevede punerea sub tutela a regiunii- si nu tocmai: nu precizeaza care sunt masurile posibile, nu mentioneaza posibilitatea suspendarii guvernului sau dizolvarii parlamentului regiunii respective. Pentru punerea sa in aplicare, guvernul lui Rajoy trebuie sa-i prezinte presedintelui Senatului un text in detaliu cu masurile planuite, sa prezinte un avertisment presedintelui catalan si sa astepte raspunsul acestuia. Comisia generala a comunitatilor autonome va emite un aviz iar Carles Puigdemont va dispune de o pasuire pentru a-si prezenta raspunsul. Apoi textul va fi supus votului senatului, unde Partidul Popular (dreapta) al lui Rajoy dispune de o majoritate absoluta ce-i va garanta aprobarea.

Sa facem republica

Madrid considera ca separatistii sunt in afara legii si refuza orice discutie cata vreme Puigdemont nu face pasul inapoi. Or, liderul catalan nu a facut pasul inapoi, nici inainte, cum sperau catalanii, ci in lateral. Liderii catalani considera ca referendumul din 1 octombrie le-a oferit ”un mandat popular” pentru a declara independenta, invocand un procent de 90% pentru ”da” la acel referendum. Dar sunt cifre neverificabile iar la vot s-a inregistrat o participare de doar 43%. Pe de alta parte, catalanii sunt impartiti in parti aproape egale cu privire la separarea regiunii de Spania.

Puigdemont, separatist inveterat, ajuns la putere in 2016, este acum mitraliat din toate partile de adeptii secesiunii pentru ambiguitatea sa din care se poate citi ca nu are solutii legale pentru a lupta cu Rajoy. Iar CUP, aliat de extrema stanga crucial pentru Puigdemont, se declara grabit sa declare independenta catalana, deja organizand manifestatii de strada sub sloganul: ”Sa oprim represiunea, sa iesim pe strazi, sa facem Republica acum!”. Acum, dar cum?

Turismul va pierde un miliard de euro

O suspendare a autonomiei Cataloniei risca sa scufunde Spania si mai mult in criza. Catalonia, regiune cu limba si cultura proprii, este de generatii mandra de aceasta autonomie. Suspendarea, masura fara precedent dupa dictatura lui Francisco Franco, ar putea declansa tulburari noi. Importantul ziar catalan La Vanguardia, evoca ieri chiar riscul unor ”confruntari civile”. De-a lungul anilor, catalanii s-au simtit constant umiliti de Madrid si de justitia spaniola care a invalidat orice puseu separatist deci astazi pare cu atat mai dificil de gasit un dialog intre Madrid si Barcelona, pe care-l reclama institutiile europene. O alta veste proasta pentru catalani este presiunea maxima pusa pe executivul catalan de mediile economice care-i atrag atentia ca o independenta de Spania ar fi o catastrofa economica. Dupa referendumul din 1 octombrie, 800 de intreprinderi si firme si-au mutat sediile sociale din regiune. Turismul, vital pentru economia catalana, da deja semne de slabiciune, iar separarea ar aduce pierderi de un miliard de euro pentru acest sector. De partea sa, Mariano Rajoy dar si liderul opozitiei spaniole, socialistul Pedro Sanchez, au declarat ca ”sustinerea institutiilor europene este mai puternica ca oricand” pentru unitatea Spaniei. Presedintele francez Emmanuel Macron a afirmat ca UE ”va trimite un mesaj de unitate” Spaniei iar cancelarul german Angela Merkel a declarat ca ”spera” ca solutiile pentru criza tatalana sa fie gasite ”pe baza Constitutiei” Spaniei.