Catalonia, condusa de un Hopa-Mitica

Liderul separatist catalan Carles Puigdemont si-a suspendat fara explicatii discursul ce urma sa-l tina ieri si in care ar fi urmat sa anunte alegeri regionale pentru a evita punerea regiunii sub tutela Madridului, cu consecinte incalculabile. Recent, Puigdemont mai proclamase independenta Cataloniei. Apoi, imediat a suspendat-o.

Initial prevazuta pentru ora locala 13.30, declaratia lui Puigdemont a fost reportata cu o ora (deja un obicei al liderului catalan). Spre stupoarea generala, un purtator de cuvant al Generalitatii (guvernul regional catalan) a anuntat ca, in final, declaratia a fost ”suspendata”. Mai devreme, presa catalana estima ca Puigdemont va anunta tinerea de alegeri anticipate, in timp ce cotidianul La Vanguardia dadea ca data pentru acest scrutin 20 decembrie. Carles Puigdemont este sub presiune, inclusiv din partea partidului sau conservator si separatist, pentru a convoca imediat alegeri regionale pentru a scapa de mana Madridului. Presedintele Parlamentului catalan, separatista Carme Forcadell, a anuntat ieri organizarea unei sesiuni plenare.

Insa alba-neagra lui Puigdemont risca sa-l transforme in principal vinovat al persistentei unei situatii ambigue pe care continua sa o mentina. Dupa ce s-a aruncat ca un leu in mrejele independentei, jurandu-le catalanilor ca va muri cu clica premierului Mariano Rajoy de gat, Puigdemont se afla in situatia omului care si-a sapat singul groapa politica. Insa liderul catalan a persistat, considerand ca dorinta Madridului de a pune sub tutela Catalonia este un ”atac frontal” impotriva mai multor articole din Constitutia spaniola. “Pentru a rezolva ceea ce guvernul central califica drept situatie grava extraordinara se va crea o situatie extraordinara inca si mai grava prin suspendarea autonomiei politice a Cataloniei”, a declarat Puigdemont.

In jurul cozii

Tot ieri, la Madrid, o comisie senatoriala a inceput dezbaterile cu privire la suspendarea de facto a autonomiei Cataloniei, suspendare ceruta de guvernul conservator al lui Mariano Rajoy.

De precizat ca Rajoy i-a acordat doua termene lui Puigdemont pentru a clarifica daca face pasul inapoi sau va declara independenta regiunii. Tot de doua ori, liderul catalan e evitat un raspuns clar, ocolindu-l mereu astfel ca, daca se adauga si ”suspendarea” declaratiei de ieri, se poate spune de pe acum ca Puigdemont alearga deja in cerc. Astazi, senatul spaniol urmeaza sa decida daca ii acorda premierului Rajoy, in virtutea articolului 155 din Constitutie, puterea de a destitui executivul catalan, punerea sub tutela Madridului a politiei, parlamentului si a mass-media publica catalane, in vederea organizarii de alegeri la inceputul anului viitor. In principiu, votul in senat nu va pune probleme. Conservatorii lui Rajoy dispun de o majoritate confortabila. Plus ca pot conta si pe sustinerea Partidului Socialist si pe liberalii partidului Ciudadanos. De notat ca Puigdemont a declinat si oferta de a se exprima, ieri, in fata Senatului spaniol, desi in ultimele zile si-a exprimat aceasta dorinta. De partea sa, Mariano Rajoy a declarat ca suspendarea autonomiei Cataloniei este ”singurul raspuns posibil” in fata veleitatilor de independenta dar si ambiguitatilor lui Carles Puigdemont.