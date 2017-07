Catalin Chereches: DNA mi-a cerut un peste mare

Edilul din Baia Mare spune ca anchetatorii DNA i-au cerut sa faca denunturi impotriva Elenei Udrea sau lui Gabriel Oprea daca vrea sa scape el de dosar.

Catalin Chereches a povestit, ieri, ca procurorii anticoruptie i-au propus un troc imediat dupa ce l-au ridicat sub acuzatia de luare de mita. Acuzatie care a si dus la arestarea preventiva a primarului, masura care nu i-a convins insa pe baimareni sa nu-l revoteze pe Chereches in timp ce acesta era dupa gratii. ”Puteam scapa in 24 de ore, daca faceam niste denunturi. A fost un drum pe care l-am facut noaptea de la Baia Mare la Cluj-Napoca, cand m-au arestat, si mi s-a spus de catre cei care erau cu mine in masina -procurori, politisti judiciari, ca <<intotdeauna este un peste mai mare, dati-ne si noua un peste mai mare, de exemplu pe d-na Udrea sau pe dl. Oprea, si maine noi uitam de dvs, iar dvs. o sa uitati de noi>>. Nu stiu daca este o practica a DNA sau nu, dar stiu de la martorii din dosarul meu ca au fost pusi sub presiune sa declare ceva impotriva mea si sa se gaseasca mai multe pentru a se forma un dosar mai gros. Nu am cedat la aceste presiuni, pentru ca sunt un om care nu fac rau nimanui”, a relatat Chereches. Pe langa presiunile facute in vederea obtinerii unor denunturi, Catalin Chereches acuza DNA de ”comportament abuziv” si pentru ca procurorii nu s-ar fi limitat, in cazul lui, la anchetarea acuzatiei de mita ci i-au cercetat intreaga activitate incepand cu anul 2012. ”Am fost urmarit cinci ani, zi de zi, minut cu minut”, reclama Chereches.