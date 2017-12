Catalanii iau cu asalt Bruxelles-ul

Aproximativ 50.000 de persoane au manifestat ieri in capitala belgiana pentru a sustine independenta Cataloniei si fostul ei presedinte, Carles Puigdemont, care a fugit in Belgia pentru a scapa de arestare in Spania.

Politia belgiana a estimat ca peste 45.000 de manifestanti s-au adunat in cartierul european din Bruxelles, un mare numar dintre ei fiind catalani purtand pancarte pe care scria ”Wake Up Europe!” si strigand ”Independeancia!”. ”Am venit sa-l sustinem pe presedintele Puigdemont care a trebuit sa fuga pentru ca risca inchisoarea in Spania si sa cerem Europei sa se trezeasca si sa vada ca in Spania nu mai este democratie”, au denuntat manifestantii. Altii agitau portrete ale presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, pe care era scris: ”Democratia? O aparam doar cand ne convine”. Alte banere faceau o paralela intre premierul spaniol Mariano Rajoy si fostul dictator spaniol Franco, insotita de intrebarea: ”Acestea sunt valorile UE?”. Aproape de manifestatie, vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, s-a declarat satisfacut ca manifestatia s-a derulat intr-o ”atmosfera pozitiva” dar a prevenit ca executivul european nu-si va schimba abordarea care consta in faptul de a considera conflictul dintre Barcelona si Madrid ca o afacere interna a Spaniei, in care UE nu se va amesteca. Guvernul lui Rajoy a suspendat autonomia Cataloniei, dupa declaratia unilaterala de independenta pronuntata de Puigdemont care a afirmat ca aplica rezultatul unui referendum de autodeterminare pe care insa justitia spaniola l-a declarat ilegal si nul. Puigdemont si alti lideri catalani au declarat ca se vor prezenta la alegerile regionale anticipate care vor avea loc in 23 decembrie.