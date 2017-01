Cat pot strange 16 maini dibace

Opt miliardari din lume detin o avere cat jumatate din populatia saraca a planetei, denunta un raport Oxfam.

Bill Gates, Amancio Ortega, Warren Buffett, Carlos Slim Helu, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Larry Ellison si Michael Bloomberg detineau anul trecut 426 miliarde de dolari, a indicat Oxfam, in marja Forumului economic de la Davos. De partea cealalta, 3,6 miliarde de persoane au impreuna 409 miliarde de dolari. ”Este idecent ca atata bogatie este concentrata in mainile unei asa de infime minoritati, in conditiile in care o persoana din zece in lume traieste cu mai putin de 2 dolari pe zi”, a declarat France Manon Aubry, purtator de cuvant al Oxfam. ONG-ul britanic a denuntat ca bogatii lumii si marile companii multinationale isi construiesc avantaje in detrimentul interesului general, utilizand ”metode agresive pentru a se sustrage impozitelor sau tehnici ale paradisurilor fiscale”. Aceste decalaje distrug coeziunea sociala, impiedica lupta impotriva saraciei si submineaza democratiile, estimeaza Oxfam.