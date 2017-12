Cat de elvetiene sunt ceasurile „swiss made”

Ceasurile fabricate in Tara Cantoanelor poarta denumirea “Swiss Made” (sau pe scurt, “Swiss”) si logo-ul producatorului, dar aceasta eticheta care se bucura de o reputatie solida in intreaga lume(si care ar trebui sa fie protejata pentru fiecare piata) devine din ce in ce mai vulnerabila in contexul in care componente precum cadranele, geamul sau cutiile ceasurilor sunt produse in China, Thailanda sau Mauritius, pentru ca sa ajunga la final in produsul vandut sub brandul elvetian.

Legea pentru care un ceas sa primeasca denumirea “swiss made”, prevedea ca cel putin 50% din componentele mecanismului sa fie produse in Elvetia, si-a inasprit regulile, in prezent procentul s-a marit la 60%, cu scopul protejarii industriei de orologerie de concurenta asiatica. “Dupa ce regulile referitoare la “Swiss-made” au fost inasprite avem mai putine comenzi, nu mai multe. Unii din clientii nostri ne cer sa producem jumatate din componente in China pentru ca sa putem fi mai ieftini”, a declarat Alain Marietta, de la producatorul de cadrane Metalem, situat in cantonul Neuchatel, leaganul industriei elvetiene de orologerie. Exporturile de ceasuri cu preturi de pana la 600 de franci (514 euro) au scazut cu 11% in primele zece luni ale acestui an comparativ cu perioada similara a anului trecut, segmentul ceasurilor de top(cu preturi care pornesc de la mii de franci) este in declin, iar in ultimii an au aparut(nu vorbim de falsificari) companii specializate care ofera marci de ceasuri care beneficiaza de eticheta “Swiss-made”, cu piese produse in tari cu costuri reduse, deci un mixt al producatorilor elvetieni(mai ales)cu cei asiatici. In industria de orologerie din Elvetia muncesc 57.000 de oameni, asigurand 10% din exporturile totale ale tarii.