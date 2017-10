Cat de bune sunt puscariile cele rele ale Romaniei!

Miscarea mai degraba paliativa a ministrului Tudorel Toader de a mai aerisi puscariile din Romania, pe care sta UE cu ochii ca pe butelie, n-a prea convins pe nimeni. Nici pe asa-zisii „amnistiati”, nici pe noi, si nici pe UE.

Dupa ce s-a stins valul panicard care cuprinsese Romania la auzul stirii ca se vor ineca strazile tarii de puscariasi scuipati mai devreme din spatele gratiilor, s-a constatat ca in afara de cererea gardienilor de a capata si ei sase zile pe luna de „libertate”, pentru ca si ei stau in cam aceleasi conditii cu detinutii, mare branza n-a prea iesit. Sa recapitulam: peste 500 de detinuti au fost eliberati in prima zi de la intrarea in vigoare a legii privind recursul compensatoriu, iar alti 3.349 de detinuti au dobandit dreptul de a primi eliberare conditionata. Boooon. Din lotul de 500, se aude ca deja vreo suta sunt deja in drum spre celulele sordide care i-au consacrat. Adica, iesit, au baut ce le-a dat statul, s-au trezit, au constatat saracia compatriotilor, foamea de prin sate, faptul ca alti smecheri sunt sefi la puterea interlopa – mai rai si mai indiferenti cu astia iesiti de la mititica – si ca boarfele si-au mutat farmecele prin Vest, cu pesti cu tot. Si ce sa faca ei, cand i-a lovit foamea? Ce stiu, ba unii chiar i-au asteptat pe politisti la locul faptei, numai de-or ajunge mai repede al “internat”. Altii, mai cu tupeu, au luat cu asalt birourile serviciilor de probatiune, ca sa li se dea “casa, masa si un loc de munca, asa cum a zis dom’ ministru”! Ce caterinca, pai nici somerii nu reusesc sa lucreze pe undeva, daramite infractorii care, pare-se, s-au cait. Romanie, o tara vesela, foarte vesela! Ne-am panicat degeaba ca ies infractorii. Astia intra singuri la loc dupa gratii.