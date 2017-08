Cat de bomba e bomba lui Kim Jong-un

Serviciile militare americane de informatii sunt convinse: Coreea de Nord a reusit sa miniaturizeze arma atomica pentru a o imbarca la bordul unei rachete, inclusiv intercontinentala, capabila sa ameninte SUA.

Doi nord-coreeni din cinci sufera de malnutritie dar liderul de la Phenian n-a clipit macar dupa ultimele sanctiuni internationale dictate impotriva tarii sale. Mai exact a declarat ca nu va clinti un fir de par din programul sau nuclear si ca SUA nu vor fi in siguranta atata vreme cat vor continua actiunile agresive, adica prezenta americana in Coreea de Sud si manevrele comune regulate americano-sud-coreene in peninsula. Regimul de la Phenian a reusit un tur de forta tehnologic mai rapid decat au prevazut expertii. Insa, potrivit acestora, Kim Jong-un mai are de trecut obstacole inainte de a deveni o putere nucleara deplina, capabila sa loveasca oriunde, in orice moment, intr-o locatie precisa. Coreea de Nord a efectuat cinci teste nucleare, ultimul in 9 septembrie 2016. Bomba a avut puterea celei lansate la Nagasaki, in 9 august 1945, adica 20-30 de kilotone. Phenianul a anuntat ca acest tip de arma il va miniaturiza si ”standardiza” pentru a-l imbarca pe rachetele sale balistice. Coreea de Nord a procedat la mai multe tiruri balistice, inclusiv lansarea (reusita) de rachete intercontinentale, despre care expertii estimeaza ca au capacitatea de a atinge ambele coastele SUA, cu raza de actiune de 10.000 km.

Expertii au dubii

Miniaturizarea incarcaturii nucleare si fabricarea unei rachete cu raza de actiune si precizie suficiente nu sunt insa decat doua elemente dintr-o ecuatie complexa. Este necesar ca ogiva nucleara sa reziste unui zbor la viteza de 25.000 km/h, pentru a fi propulsata dincolo de atmosfera. Si, mai ales, sa reziste la intoarcerea in atmosfera (pentru a-si atinge tinta) cand frecarea cu straturile din ce in ce mai dense de aer, temperaturile si vibratiile extreme pot distruge intreg sistemul. Or, potrivit lui Michael Elleman, specialist al International Institute for Strategic Studies, vehicului nor-coreen de re-intrare in atmosfera s-a dezintegrat, in cadrul unui test al unei rachete intercontinentale din 28 iulie. In cazul unei trageri reale, incarcatura s-ar fi dezintegrat inainte de a-si atinge obiectivul. Insa este posibil ca actualele ogive ale lui Kim Jong-un sa fie suficient de robuste pentru a rezista unui tir de racheta cu raza mai mica de actiune. Siegfried Hecker, expert nuclear al Universitatii Stanford, estimeaza ca regimului de la Phenian ii vor mai trebui inca cinci ani ca sa puna la punct un vehicul de reintrare in atmosfera suficient de rezistent. ”Nu au suficienta experienta in materie de rachete sau teste nucleare pentru a fi capabili sa puna in practica o ogiva nucleara suficient de mica, usoara si robusta ca sa supravietuiasca unui tir cu racheta balistica intercontinentala”, a explicat Hacker, citat de Afp. Siegfried Hecker, care a vizitat Coreea de Nord de mai multe ori pentru a-i evalua programul nuclear, estimeaza ca programul militar nuclear al Phenianului este puternic infranat din cauza stocurilor mici de uraniu si, mai ales, de plutoniu, un material dedicat pentru o arma destinata unei rachete intercontinentale. Potrivit lui , Coreea de Nord detine uraniu si plutoniu pentru a fabrica intre 20 si 25 de bombe. Mult mai putin decat cele 60 de arme nucleare de care ar dispune Kim Jong-un, potrivit serviciilor militare de informatii americane.

Guam, pregatit de ”orice eventualitate”

Guvernatorul din Guam, Eddie Calvo, a minimalizat, ieri, amenintarile nord-coreene impotriva acestui avanpost strategic american in Pacific, dar a declarat ca teritoriul ”este pregatit pentru orice eventualitate”. Intr-un discurs televizat, Calvo a declarat ca lucreaza cu Washington pentru ”a asigura securitatea Guam-ului”. ”Doresc sa asigur populatia din Guam ca, la ora actuala, nici o amenintare cu planeaza asupra insulei noastre, nici asupra insulelor Mariane” (vecine la nord). Guam, insula izolata din Pacific (550 km2) este un punct strategic esential pentru fortele americane, strategic situat intre peninsula coreeana si marea Chinei meridionale. 6000 de militari stationeaza aici, in special la baza aeriana Anderson si baza navala Guam. Potrivit lui Calvo, ”mai multe niveluri de aparare” strategice asigura apararea insulei. Casa Alba a asigurat ca o lovitura asupra teritoriului insulei va fi asimilata unui atac impotriva SUA. Pe strazile capitalei Hagatna, oamenii incercau sa-si pastreze calmul. Aproximativ 162.000 de persoane traiesc pe insula, principalele surse de venit fiind turismul si armata americana.