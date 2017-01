Cat costa primul smartphone lansat de Nokia

Am aflat de ce nu are Iohannis televizor in birou!

DEZVALUIRI De orice poate fi banuit un vulpoi batran precum Traian Basescu, dar in niciun caz de faptul ca habar nu are de ce vorbeste, mai ales atunci cand vine vorba de dedesubturile din sistem. Cu toate acestea, fostul presedinte „a scapat porumbelul" ca a interceptat toate convorbirile pe care le-a avut de-a lungul anilor in biroul prezidential de la Palatul Cotroceni.