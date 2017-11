Cat castiga anul acesta Turcia din turism

Presedintele Uniunii agentiilor de voiaj din Turcia (Tursab), Basaran Ulusoy, a declarat ca sezonul turistic 2017 a fost mai bun ca cel al anului anterior, chiar daca nu s-a ridicat la nivelul celor din 2014 si 2015. Totusi, turcii stiu sa faca bani.

Basaran Ulusoy a declarat ca veniturile generate de turismul din aceasta tara ar putea atinge in acest an nu mai putin de 25 de miliarde de dolari. Presedintele Tursab a declarat: ”Prevedem castiguri turistice de 24-25 de miliarde de dolari anul acesta. Suntem in a zecea luna, e drept, mai avem doua luni pentru a face bilantul, vom depasi rezultatele din 2016 dar nu si pe cele din 2015. Basaran Ulusoy a precizat ca Germania este tara care aduce cea mai multa moneda straina in Turcia. Pe de alta parte, turistii americani si cei asiatici sunt cei care aduc cea mai multa moneda straina de persoana in Turcia. ”Americanii au fost in fruntea listei in ultimii ani in materie de cheltuieli turistice”, a spus oficialul turc. Pe urmatoarele locuri au fost chinezii, japonezii si sud-coreenii. Germanii, amereicanii si rusii sunt cei care prefera cel mai mult turismul ”cultural” in Turcia, care aduce importante venituri. Potrivit lui Ulusoy, diferendul Turciei cu SUA privind acordarea vizelor nu va avea impact negativ aspra numarului de turisti americani. Notand ca acestea sunt ”decizii politice”, seful Tursab si-a exprimat speranta ca ele vor fi rezolvate bilateral cat de repede.