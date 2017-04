Cat a incasat Metrorex din publicitate

Compania a facut bani frumosi din activitatile de publicitate: 1,96 milioane de lei, in trenurile de metrou si 2,86 milioane de lei, din statiile de metrou, adica 4,8 milioane de lei!

„Sumele generate de activitatile din publicitate au crescut in 2016, comparativ cu 2015. Metrorex a incasat 1.569.874 de lei in anul 2015, respectiv 1.962.624 de lei in anul 2016, din activitatile din publicitate realizate in trenurile de metrou. Din activitatile de publicitate realizate in statiile de metrou, compania de transport a incasat suma de 2.468.381 de lei in anul 2015, respectiv 2.861.745 de lei in anul 2016(…)Sumele incasate din activitatile publicitare desfasurate in cadrul statiilor de metrou merg catre bugetul Metrorex”. Dar Metrorex mai are o sursa de venit, banii incasati in urma chiriilor din unitatile comerciale aflate in statii, si nici la acest capitol nu sta rau: 736.232 de lei, anul trecut, mai putin, ce-i drept, ca in 2015(peste 800.000 de lei). Numai ca de-a lungul anilor, sumele au fost impartite intre firma sindicatelor(al carei contract privind monopolul spatiilor comerciale din subteran va expira vara aceasta)cu 75% din venituri, si Metrorex, cu restul de 25%. Treaba Curtii de Conturi(de exemplu) sa desluseasca aceasta inechitate, dar(si)cu acesti bani, abia in 2017 au fost terminate doua statii de metrou, cat de cat mai civilizate, pe Magistrala 4, Jiului-Laminorului, unde culmea, circula cele mai vechi trenuri, alea pline de graffiti. Statistic, in perioada 1990-2016 a fost terminata o statie la doi ani, in timp ce, in aceeasi perioada, Bulgaria vecina a construit la Sofia toata reteaua de metrou(nu aveau metrou in perioada comunista)adica doua magistrale cu 35 de statii.

Republica, Titan si Grigorescu vor fi modernizate

Metrorex anunta ca a inceput modernizarea statiilor de metrou Republica, Titan si Nicolae Grigorescu. Lucrarile sunt programate sa se incheie in 5 mai. Statia Republica – Acces A (bulevardul Basarabiei). Calatorii vor putea utiliza celelalte 3 accesuri disponibile ale statiei de metrou Republica (accesul B – bulevardul Basarabiei, gara Titan-Sud, C si D – soseaua Dudesti – Pantelimon; Statia Titan – Acces B (bulevardul Nicolae Grigorescu, str. Liviu Rebreanu). Calatorii vor putea utiliza accesul A; Statia Nicolae Grigorescu – Acces A (bulevardul Camil Ressu, Aleea Fuiorului). Calatorii vor putea utiliza accesul B.