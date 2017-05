Castelul Corvinilor a fost jefuit

Hotii au furat 170.000 de lei de la Castelul Corvinilor din Hunedoara, banii reprezentand incasarile de la turistii care au vizitat castelul la sfarsitul saptamanii trecute.

Culmea, reprezentantii Politiei, care fac cercetari in acest caz, spun ca administratia acestui obiectiv turistic are un contract cu o firma de paza. ”Politistii fac cercetari pentru furt calificat. Autori neidentificati au patruns in zona casei de bilete de la Castelul Corvinilor si au furat incasarile din week-end. A fost intocmit dosar penal in acest caz”, a declarat Bogdan Nitu, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie al judetului Hunedoara. Potrivit sursei citate, autorii jafului ar fi furat suma de 170.000 de lei. Cei care administreaza Castelul Corvinilor au contract cu o firma de paza, insa aceasta nu a reactionat la timp, anuntand disparitia banilor marti dimineata, desi se presupune ca jaful a avut loc in noaptea de luni spre marti. Castelul Hunedoarei, numit si Castelul Corvinilor sau al Huniazilor, este cetatea medievala a Hunedoarei, unul din cele mai importante monumente de arhitectura gotica din Romania. In anul 2014, castelul a fost vizitat de peste 230.000 de turisti.