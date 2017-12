Casa Regala schimba macazul

Vocea romanilor, exprimata prin articolele ziarului National, a fost auzita la Casa Regala. Mostenitorii Regelui revin cu modificari esentiale pentru ceremoniile de inhumarea Majestatii Sale Mihai I. Regele romanilor va traversa pentru ultima data centrul Bucurestilor odihnind pe afetul unui tun. Si poate nici inhumarea nu va avea loc in prime time-ul televiziunilor de senzatie.

Cinstirea Majestatii Sale trebuie sa tina seama de niste reguli stabilite cu mult inainte de decesul iubitului Rege Mihai. Prima lista data publicitatii de Casa Regala privind ceremoniile de cinstire si inhumare a Majestatii Sale eludau multe din cutumele care i se cuvin cu preaplin lui Mihai I. Astfel, procesiunea de trnasportare a trupului marelui suveran de la Palatul Regal la Catedrala Mitropolitana nu va fi facuta cu masina mortuara. Regele va odihni, asa cum s-a intamplat si cu ilustrii sai inaintasi, Carol I si Ferdinand, pe afetul unui tun. Nu s-a specificat daca Regele va purta uniforma sa militara, asa cum ne-am dori si noi si poporul iubit de Majestatea Sa, dar macar afetul de tun va fi acolo. Acesta va fi impodobit, probabil, cu crengi de brad. De asemenea, ultima calatorie a Regelui, aceea catre locul de inhumare, necropola regala de la Curtea de Arges, se va face cu trenul regal, asa cum s-a intamplat mereu in aceste triste cazuri. Pana acum se considera ca starea deplorabila in care se afla gara regala din Curtea de Arges nu permite primirea onorabila a Majestatii Sale. Aceasta decizie, ca si lipsa afetului de tun pentru ultimul maresal roman, ar fi creat o ruptura a traditiei inmormantarilor regale din Romania. Asadar, Casa Regala a realizat greseala si a revenit asupra deciziei: Regele Mihai va ajunge cu trenul regal la Curtea de Arges. O alta modificare speram sa fie si aceea privind ora de inhumare a Majestatii Sale, anuntata initial a fi mult dupa apusul soarelui, la 18, 45. Gestul ar fi fost lesne interpretat ca o cedare in fata aviditatii de senzational a televiziunilor comerciale si, pe cale de consecinta, o concesie facuta acestora pentru niste audiente de prime time fabuloase. Apoi, nu am auzit de vreo inmormantare efectuata dupa apus, cand icoanele ce ne vegheaza mereu dinspre rasarit sunt acoperite de intunericul nocturn. Poate si aici, Casa Regala va face demersurile necesare unei inhumari cu accente autohtone autentice. Pentru ca procesiune asi deplasarile Regelui sa se faca fara greseala, ieri, s-au efectuat repetitii importante.

Printul Charles si Regina Sofia a Spaniei vin la inmormantare

La funeraliile Regelui Mihai se asteapta sa vina reprezentanti ai familiilor regale din intreaga lume. Se pare ca va veni Printul Charles, alaturi de un reprezentant al Parlamentului Britanic. Au confirmat Principele Alexander al Serbiei, var al Regelui Mihai. Se asteapta sa vina din Regatul Spaniei chiar Regina Sofia. Se asteapta sa vina Principele Lorenz al Belgiei, dar si un membru al familiei imperiale din Japonia. Reprezentanti din Bahrain, din Luxemburg, Suedia si-au anuntat, de asemenea prezenta.