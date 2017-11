Casa Regala risca sa ajunga o duda

Recentul scandal petrecut la portile resedintei Regelui Mihai de la Versoix ne arata ca spalatul rufelor in familie nu este obligatoriu la marile case, fie ele si regale. Exemplul monarhiei britanice, care acopera totul cu mare grija, nu este unul pentru persoanele care, azi, dau impresia ca se sfasie la capataiul Regelui, pentru o mostenire care este la un pas de a nu mai insemna nimic.

Ca unul care se mandrea pana acum ca ar putea sa se considere, oarecum, si un supus al Majestatii Sale Regele Mihai, luptele intestine care sfasie imaginea Casei Regale a Romaniei ma intristeaza datorita modului teribil de coborat al faptelor. Practic, exact acest fel de comportament face ca in ochii poporului sangele albastru sa nu mai aiba nici o insemnatate. Cum s-a ajuns aici?

Nepotul, la bunic

Totul s-a declansat odata cu dorinta fostului principe Nicolae de a-si vedea bunicul, acum pe patul de moarte. Aceasta tentativa ar fi fost, spune Nicolae Medforth Mills, a saptea, in decursul a doi ani, adica de cand i-a fost retras titlul de Alteta Regala. Deducem ca fostul principe a dorit sa-si vada bunicul inca in viata. Comunicatul Casei Regale, trimis rapid si contrar obisnuintei de pana acum, spune ca Nicolae ar fi fost violent, ca s-ar fi luat la tranta cu niste servitori si niste maicute – infirmiere, pentru ca, spune CR, Regele nu a voit sa-l vada. Da? Pai putea sa i-o spuna el, sau printr-un biletel, de ce a fost nevoie de muschi si nervi? Deci, ceata s-a opus intrarii lui Nicolae in resedinta. Si el s-a ales cu o plangere penala. Pai, de ce? Care este legea ce intezice unui nepot sa-si vada bunicul, chiar daca vlastarul nu mai este principe? Era oare nevoie de o opozitie fizica? Greu de inteles aceasta incapatanare a Casei Regale de a impiedica cu orice pret o apropiere intre Rege si Nicolae. Si asta naste o intrebare cu un raspuns evident: oare cine se teme de Nicolae de Medforth Mills?

Popor, sa fie clar!

Dupa incident, Nicolae prefera sa nu se bage in jocul comunicatelor, dar, surpriza, cel putin pentru noi, chiar mama sa, principesa Elena, il trage de urechi, public, printr-un alt comunicat. Iarasi un gest pe care nu-l prea vezi public la alte familii regale. Aproape simultan, ca sa stie poporul limpede cine si cum mosteneste coroana regala, mai apare o epistola unde se reafirma ceea ce stiam deja: Principesa Margareta este custodele Coroanei si deci mostenitoarea de drept a Regelui. Si se mai subliniaza un lucru: actualul consort al Mostenitoarei la Sefia Casei Regale a Romaniei este Alteta Sa Regala Radu, Principe al Romaniei (ad personam). Da, da, da. Romani, Nicolae nu mai are de-a face cu regalitatea. Era el imediat sub principesa Margareta ca succesiune la tron, dar acum e neica nimeni in ploaie. S-a-nteles popor?

Moralitatea, scut sau pricina?

Indepartarea lui Nicolae din linia de succesiune la tron a fost motivata, subtire, prin faptul ca viata pe care o duce nu este conforma cu aceea a unui principe. Daca ar fi sa rasfoim un pic istoria regalitatii in Romania, daca un astfel de motiv este de ajuns pentru o pedeapsa de acest gen, ce ar fi trebuit sa pateasca Regele Carol al II-lea? Si aici nu vorbesc de tentatia dictatoriala, ci de viata sa intima, aia de l-a facut celebrisim in lumea mondena a vremii? Sa fim seriosi, Nicolae nu ajunge nici la nivelul jartierei de soseta a lui Carol al II-lea. Dar, ce putem face, a fost vointa Regelui Mihai. Si totusi, cum crede oare principesa Margareta ca a vazut poporul iubitor casatoria sa cu Radu Duda, un actoras obscur extras de TVR din capatul Moldovei? Nu ar fi fost mai bun un principe, adica un egal in rang la nivel mondial? O fi fost morala aceasta mezalianta? Pentru conformitate, sa dam definitia cuvantului mezalianta: casatorie cu o persoana de conditie sociala considerata inferioara. Aia e!

Casa Regala, functionarii statului

Colac peste pupaza, imediat dupa scandal si urmare a anuntului vizand starea proasta de sanatate a Regelui, ca sa vezi coincidenta (sau un schimb amiabil de apeluri telefonice), aflam ca presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu a depus o initiativa legislativa prin care Casa Regala a Romaniei va avea un statut clar reglementat si va deveni personalitate juridica de utilitate publica si autonoma. Ideea are minimum un an vechime, dar starea Regelui banuiesc ca a adus initiativa in actualitate. Prin aceasta actiune, Regele va avea statutul unui fost presedinte al Romaniei. Practic, vorbim despre o altfel de abdicare a Regelui. Inca una. Totul pentru ca Palatul Elisabeta sa mai ramana in folosul CR inca 49 de ani, si sa curga niste bani de la buget. De cosnita. Sa fii neam regal si sa ajungi functionar la stat… Se pare ca asa mor Casele Regale, pe limba lor…