Casa Regala, invizibila de Ziua Nationala

1 Decembrie, Ziua Nationala a Romaniei. Parada, umbre politice vremelnic ca Iohannis, Dragnea, Tariceanu se vad la TV. Plus alte fantose politice. Stegulete, efuziune, Desteapta-te, romane!, Doamne, ocroteste-i pe romani!, popi si fasole cu carnati mai pe sponci. Casa Regala nu-i nicaieri. Nici in carne si oase, nici la TV, nici macar un comunicat. Ciudat, caci Ferdinand Intregitorul a fost strabunicul principesei mostenitoare Margareta. E drept, nu a si lui Radu Duda, dar, totusi…

Dupa ditamai scandalul cu Nicolae, asezonat cu un vioi razboi al comunicatelor, in contextul situatiei tragice in care se afla Regele, ne asteptam la vreo urare de la principesa Margareta, sau Irina, sau Sofia, sau Elena, sau Maria. Mai putin de la Duda, dar poate de la Popper. Nimic, fratilor, la 99 de ani de la Marea Unire. Nu tu un traiasca, un nu uitati de Romania Dodoloata, de fratii de sub alte juguri, nici macar doua vorbe despre vajnica armie romana. Nix. Nada. Nema. Desi acesta reprezinta un act istoric implinit sub veghea uneia dintre cele mai importante figuri regale din istoria Romaniei, Inteleptul Rege Ferdinand, Intregitorul de Neam. Bun, Regele Mihai nu se mai afla in conditia de a putea sa ne transmita caldul si traditionalul sau mesaj. Dar restul? Au uitat de Ziua Nationala, e drept,zi republicana, dar in functie momentan. Caci altfel, banii de la statul republican vad ca nu-i deranjeaza. Asa n-ar trebui sa-i deranjeze nici 1 Decembrie. Ultimul comunicat ne-a zis ca Margareta a lasat-o pe Elena la capataiul Regelui. Ceea ce era, vedem, mai important decat Marea Unire. Ce sa mai inselegem? Casa Regala e a cui? A vizigotilor? A cumanilor sau costobocilor? Sau poate va da un comunicat de Ziua Nationala a Japoniei? Uita asa se pierde legatura cu neamul, cu romanul care-l iubeste pe Rege… Apropo, doua zvonuri rautacioase au umblat pe 1 Decembrie prin facebook-uri. Unul, o porcarie, anunta decesul Majestatii Sale. Al doilea spune ca principesa Margareta ar fi cerut acclerarea adoptarii Legii regalitatii si rezolvarea chestiunii pana la 15 decembrie (probabil din cauza starii de sanatate a Regelui), altfel pleaca din tara. Noi nu putem crede asa ceva, desi purtatea usor acaparatoare a Familiei Regale cand vine vorba despre banii statului este mai mult ca evidenta de cand absenteaza Majestatea Sa…