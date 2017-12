Casa Regala, fara Regina!

Principesa Margareta a ales sa nu foloseasca titlul de Regina. Fiica cea mare a Regelui Mihai va fi Majestatea Sa Margareta, Custode al Coroanei. Al doilea pas intelept al Familiei Regale vizavi de disputele nascute in jurul tronului ramas vacant.

Practic, pentru moment nimeni nu poate spune ceva impotriva titulaturii alese pentru ca acesta este un titlu pe care chiar Regele Mihai i l-a oferit personal. E drept, modul de apelare, Majestatea Sa, este potrivit pentru un rege, nicidecum pentru un Custode al Coroanei. Oricum, dupa modificarile facute in cadrul protocolului funeraliilor Regelui, acesta este un al doilea pas al Familei Regale spre aplanarea valului de nemultumire aparut in popor, dar exprimat clar si in presa vizavi de tevatura starnita la capataiul Majestatii Sale, tevatura vazuta din strada ca fiind o lupta surda pentru tron. De altfel, este mai mult decat evident ca poporul roman nu este deloc pregatit sa aiba o Regina si nu acceptat, printr-un referendum, abolirea legii salice. Bref, romanii vor un Rege, iar simpatia pentru principele Nicolae se afla la cote inalte zilele acestea. De asemenea, mai nimeni nu-l vede pe Duda in rol de mic rege, un print consort care tare s-ar mai vedea apelat cu „Majestatea Sa”. Casa Regala pare acum sa priveasca mai cu limpezime catre supusii sai si dorintele acestora.

De altfel, duhul marelui Rege Mihai I ii va obliga pe membrii Casei Regale la o tinuta si prezentari publice de o modestie si o intelepciune iesite din comun, pana acum proprii doar Regelui. In plus, romanilor le place barfa, dar nu agreeaza mahalagismul indiferent de cauzele sau tintele acestuia. De aceea, funeraliile Regelui vor fi un mare test pentru mostenitorii regali. Romanii vor vana fiecare greseala, fiecare grimasa, fiecare incalcare a cutumei ortodoxe. Orice umbra de neintelegere a Familiei Regale va fi expusa, disecata, si, la final, dispretuita. Lucru deloc favorabil ramasitelor Casei regale care nu se bucura deloc de uriasa simpatie pe care poporul i-a purtat-o dintotdeauna lui Mihai I.

Sicriul Regelui, singur in ploaie

Suveranul nostru a avut parte de multa insingurare si instrainare in viata sa amara de exilat pe nedrept. Iata, insa, ca si acum , dupa inaltarea la Cer, tot singur pare a fi… Sicriul cu trupul neinsufletit al Regelui Mihai a fost depus, ieri, la Biserica Ortodoxa din Lausanne, Elvetia, insa rudele au parasit… biserica.

Potrivit traditiei, familia trebuie sa fie de fata in momentul in care sicriul este dus la altar, insa membrii familiei fostului suveran nu si-au facut aparitia timp de jumatate de ora. Astfel, sicriul cu trupul neinsufletit al Regelui Mihai a stat in ploaie, sub privirile inmarmurite ale zecilor de romani care au venit sa-i aduca un ultim omagiu. Abia dupa 30 de minute, doua dintre cele cinci fiice ale Regelui (principesele Elena si Sofia) au ajuns la biserica si astfel a putut incepe slujba religioasa. Imediat dupa terminarea slujbei, rudele fostului suveran au parasit din nou biserica, iar Regele a ramas iarasi singur. Iata o secventa care are darul de a ne spune mult despre respect si afisarea lui.

Merge si inhumarea nocturna

Multa lume s-a aratat nemultumita de faptul ca Regele ar urma sa fie inhumat dupa lasarea serii. Caci, e adevart n-am prea vazut asemenea slujbe, ca sa nu spunem ca nici n-am auzit de asa ceva. Cu toate acestea, Vasile Binescu, purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane, ne-a linistit si ne-a gonit eresurile. “Nu are nicio legatura ora cu inmormantarea. Nu contravine cu absolut nimic traditiei crestine si ortodoxe! Nu este o premiera, va dati seama ca se face in contextul posibilului (inmormantarea, n.red.) Nu se poate ajunge mai devreme de ora respectiva si este o decizie a Casei Regale, nu a Bisericii”, a declarat acesta. Da? Si plesnea Patriarhia daca cerea Casei Regale sa lase inhumarea pe a doua zi, dimineata? Ca sa aiba si supusii Majestatii Sale cugetul impacat…